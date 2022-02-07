Экс-помощник президента РФ приедет в Екатеринбург ради спорта 07 февраля 2022 в 15:18 Размер текста - 17 + Аркадий Дворкович выступит на саммите SportAccord в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международный саммит SportAccord в Екатеринбурге посетит председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер и помощник президента РФ Аркадий Дворкович. Об этом сообщили организаторы ивента на официальной странице в Instagram. «Познакомьтесь с некоторыми из наших удивительных спикеров саммита SportAccord 2022! Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации FIDE», — говорится в сообщении. Также организаторы подтвердили участие двух топ-менеджеров иностранных компаний. Вместе с Дворковичем они поучаствуют в обсуждении спортивных инноваций и коммерческого потенциала спорта. Саммит SportAccord пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 мая. Мероприятие должно было пройти весной 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса переносилось несколько раз. Ранее ожидалось, что саммит лично посетит президент РФ Владимир Путин, а также на площадке пройдет встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Международный саммит SportAccord в Екатеринбурге посетит председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер и помощник президента РФ Аркадий Дворкович. Об этом сообщили организаторы ивента на официальной странице в Instagram. «Познакомьтесь с некоторыми из наших удивительных спикеров саммита SportAccord 2022! Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации FIDE», — говорится в сообщении. Также организаторы подтвердили участие двух топ-менеджеров иностранных компаний. Вместе с Дворковичем они поучаствуют в обсуждении спортивных инноваций и коммерческого потенциала спорта. Саммит SportAccord пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 мая. Мероприятие должно было пройти весной 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса переносилось несколько раз. Ранее ожидалось, что саммит лично посетит президент РФ Владимир Путин, а также на площадке пройдет встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям