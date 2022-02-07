Экс-помощник президента РФ приедет в Екатеринбург ради спорта

Международный саммит SportAccord в Екатеринбурге посетит председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер и помощник президента РФ Аркадий Дворкович. Об этом сообщили организаторы ивента на официальной странице в Instagram.
«Познакомьтесь с некоторыми из наших удивительных спикеров саммита SportAccord 2022! Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации FIDE», — говорится в сообщении. Также организаторы подтвердили участие двух топ-менеджеров иностранных компаний. Вместе с Дворковичем они поучаствуют в обсуждении спортивных инноваций и коммерческого потенциала спорта.
Международный саммит SportAccord в Екатеринбурге посетит председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер и помощник президента РФ Аркадий Дворкович. Об этом сообщили организаторы ивента на официальной странице в Instagram. «Познакомьтесь с некоторыми из наших удивительных спикеров саммита SportAccord 2022! Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации FIDE», — говорится в сообщении. Также организаторы подтвердили участие двух топ-менеджеров иностранных компаний. Вместе с Дворковичем они поучаствуют в обсуждении спортивных инноваций и коммерческого потенциала спорта. Саммит SportAccord пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 мая. Мероприятие должно было пройти весной 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса переносилось несколько раз. Ранее ожидалось, что саммит лично посетит президент РФ Владимир Путин, а также на площадке пройдет встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав.