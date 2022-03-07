07 марта 2022

Макрон призвал уважать Россию и ее народ

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Макрон подчеркнул важность диалога с РФ даже при имеющихся разногласиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России и ее народу. Соответствующее заявление он сделал на своем первом предвыборном собрании.

«Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. Однажды предстоит вернуться за стол переговоров», — сказал Макрон, выступая перед своими сторонниками. Слова французского лидера передает ТАСС. Макрон подчеркнул важность продолжения диалога с российской стороной даже при имеющихся разногласиях. Одновременно президент Франции призвал «сделать все, чтобы избежать эскалации и расширения военных действий» на Украине.

6 марта состоялись переговоры по телефону между Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС, и назвал условия переговоров с Зеленским. Президент РФ готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. Позднее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости поддерживать канал связи с президентом России на фоне ситуации вокруг Украины.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России и ее народу. Соответствующее заявление он сделал на своем первом предвыборном собрании. «Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. Однажды предстоит вернуться за стол переговоров», — сказал Макрон, выступая перед своими сторонниками. Слова французского лидера передает ТАСС. Макрон подчеркнул важность продолжения диалога с российской стороной даже при имеющихся разногласиях. Одновременно президент Франции призвал «сделать все, чтобы избежать эскалации и расширения военных действий» на Украине. 6 марта состоялись переговоры по телефону между Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС, и назвал условия переговоров с Зеленским. Президент РФ готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. Позднее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости поддерживать канал связи с президентом России на фоне ситуации вокруг Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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