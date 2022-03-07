Макрон призвал уважать Россию и ее народ

08 марта 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России и ее народу. Соответствующее заявление он сделал на своем первом предвыборном собрании. «Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. Однажды предстоит вернуться за стол переговоров», — сказал Макрон, выступая перед своими сторонниками. Слова французского лидера передает ТАСС. Макрон подчеркнул важность продолжения диалога с российской стороной даже при имеющихся разногласиях. Одновременно президент Франции призвал «сделать все, чтобы избежать эскалации и расширения военных действий» на Украине. 6 марта состоялись переговоры по телефону между Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС, и назвал условия переговоров с Зеленским. Президент РФ готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. Позднее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости поддерживать канал связи с президентом России на фоне ситуации вокруг Украины.