В России появятся новые льготы для автомобилистов

Госдума изменила правила уплаты налога на роскошь для автомобилистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Автомобилисты, машины которых стоят меньше 10 млн рублей, перестанут платить налог на роскошь. Раньше его платили за автомобили, чья стоимость превышала 3 млн рублей. Соответствующий закон был принят на пленарном заседании Госдумы РФ.

«Будет сокращено количество автомобилистов, которым придется платить повышенный транспортный налог. Под „налог на роскошь“ будут подпадать автомобили стоимостью от 10 млн рублей и выше, а не от 3 млн, как сейчас. Эти изменения будут распространены на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года», — сообщается на официальном сайте Госдумы.

Впервые с таким предложением выступили Минпромторге РФ. В министерстве предложили изменить Налоговый кодекс. Это решение является частью новых мер поддержки граждан и бизнеса, разработанных правительством, пишет RT.