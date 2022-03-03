Минпромторг предложил освободить от налога часть автомобилистов

В России планируют поднять минимальный порог «налога на роскошь» для автомобилей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В России могут поднять минимальный порог стоимости легковых автомобилей, на которые будет распространяться «налог на роскошь» с 3 до 10 млн рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработал Минпромторг.

«Минпромторг России разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется „налог на роскошь“, с 3 млн рублей до 10 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте министерства. В ближайшее время проект будет внесен в правительство. Сообщается, что изменения коснутся автомобилей, приобретенных с 1 января 2022 года.

Правительство РФ готовит меры по защите бизнеса и россиян от действия санкций. В их числе возможность для правительства РФ увеличивать пенсии, оперативно направлять доходы в бюджет и финансировать оттуда мероприятия, а также упрощать процедуру покупки необходимых лекарств, оказывать различные виды соцпомощи. В Центробанке РФ посоветовали банкам не назначать пени и штрафы по кредитам в случае ухудшения положения заемщика после введения санкций. Ограничения в отношении России начали вводить из-за того, что РФ объявила о начале спецоперации России на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам