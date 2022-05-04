На Украине деньги не доходят нуждающимся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Херсонская общественная организация получила почти миллион евро (более 30 миллионов гривен) для помощи беженцам из ДНР и ЛНР, однако до граждан деньги так и не дошли. Руководителем молодежной организации был член теробороны Анатолий Стоцкий, который уже задержали российских граждан.

«Деньги — почти миллион евро — в Херсон избранных приложениях, цель — помощь беженцам с Донбасса. Осваивала миллион по проекту „Донбас-SOS“ городская администрация, там, по заявлению Стоцкого, завышали число ускорений, чтобы получить как можно больше денег. Возглавлял администрацию мэра Владимира Николаенко», — передает Пятый канал .

Стоцкий отметил, что минимум 200 тысяч евро не достигли цели назначения, а достались Николаенко и другим чиновникам из Европы. Деньгами, по этой информации, были оплачены евроремонты в квартирах политиков. При этом общественникам Николаенко, как пишет издание, отдал 40 тысяч евро.

Ранее в британской газете The Times вышло интервью украинского лейтенанта — также о охлаждении. На условиях анонимности он сообщает о том, что солдаты Вооруженных сил Украины не получают необходимое обеспечение , которое отправляют страны Запада, из-за коррупции в стране. Воровство существует даже на уровне батальонов. По сообщению, многие солдаты уходят из украинской армии из-за того, что деньги в стране пропадают регулярно.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля . Главная цель — защита мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. Российские власти уже приняли участие в гуманитарном объединении для помощи Донбасса. В его состав войдут депутаты, представители Донецкой и Луганской народных республик, а также волонтеры. Штаб будет заниматься логистическими вопросами, координацией волонтеров, оперативным реагированием на запросы о помощи. Кроме того, в штате проходят сборы гуманитарной помощи .

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Херсонская общественная организация получила почти миллион евро (более 30 миллионов гривен) для помощи беженцам из ДНР и ЛНР, однако до граждан деньги так и не дошли. Руководителем молодежной организации был член теробороны Анатолий Стоцкий, который уже задержали российских граждан. «Деньги — почти миллион евро — в Херсон избранных приложениях, цель — помощь беженцам с Донбасса. Осваивала миллион по проекту „Донбас-SOS“ городская администрация, там, по заявлению Стоцкого, завышали число ускорений, чтобы получить как можно больше денег. Возглавлял администрацию мэра Владимира Николаенко», — передает Пятый канал. Стоцкий отметил, что минимум 200 тысяч евро не достигли цели назначения, а достались Николаенко и другим чиновникам из Европы. Деньгами, по этой информации, были оплачены евроремонты в квартирах политиков. При этом общественникам Николаенко, как пишет издание, отдал 40 тысяч евро. Ранее в британской газете The Times вышло интервью украинского лейтенанта — также о охлаждении. На условиях анонимности он сообщает о том, что солдаты Вооруженных сил Украины не получают необходимое обеспечение, которое отправляют страны Запада, из-за коррупции в стране. Воровство существует даже на уровне батальонов. По сообщению, многие солдаты уходят из украинской армии из-за того, что деньги в стране пропадают регулярно. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Главная цель — защита мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. Российские власти уже приняли участие в гуманитарном объединении для помощи Донбасса. В его состав войдут депутаты, представители Донецкой и Луганской народных республик, а также волонтеры. Штаб будет заниматься логистическими вопросами, координацией волонтеров, оперативным реагированием на запросы о помощи. Кроме того, в штате проходят сборы гуманитарной помощи.