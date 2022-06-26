Спикер Совфеда Матвиенко заявила о геноциде россиян и белорусов

Дискредитация россиян и белорусов открывает перед РФ и Белоруссией большие перспективы, заявила Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россияне и белорусы дискриминируются по этническому признаку, когда за рубежом замораживаются их банковские счета. Это можно назвать геноцидом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, замораживаются счета россиян, белорусов по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид», — заявила Валентина Матвиенко в эфире белорусского телеканала СТВ.

Спикер Совфеда отметила, что эта дискредитация только понуждает российские и белорусские власти ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах, избавляясь от долларов и евро. «Что касается России и Беларуси, я считаю, что у нас здесь самые большие перспективы. И мы можем реально показать миру, что такое надежная финансовая гавань», — резюмировала Матвиенко.

Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации активов и резервов российских граждан и правительства. Хранящиеся на иностранных счетах средства россиян также заблокировали в Евросоюзе. Так, например, Ирландия выразила готовность направить замороженные российские активы Украине. Австрия заморозила активы россиян на несколько сотен миллионов евро. В ответ на это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в ограблении россиян. В Китае заявили, что США лишились мирового доверия из-за России.

США и большинство европейских стран ввели масштабные экономические санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, все новые ограничения Запада направлены на «отмену» России, как государства.

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