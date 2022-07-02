Вице-канцлер Германии занижал данные о зависимости от нефти из РФ

03 июля 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Глава Минэкономики ФРГ занизил объем импорта российской нефти Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек существенно преуменьшил объем импорта российской нефти в Германию в апреле и мае. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на ответ Минэкономики на запрос депутата Бундестага Йенса Шпана. «Хабек недавно объявил о важных вещах: Германия импортирует только 12 процентов сырой нефти из России. На самом деле, показатель в последнее время составлял почти 28 процентов — огромное расхождение», — говорится в статье. Согласно данным ведомства, в мае доля импортируемой Берлином из России нефти составляла 27,8 процента, тогда как в марте этот показатель равнялся почти 37 процентам. Авторы приходят к выводу, что «зависимость от России практически не уменьшилась». «Сокращение зависимости от сырой нефти до 12 процентов, объявленное Хабеком, было, по-видимому, скорее спонтанной оценкой», — заключил Спан. Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Так, Брюссель запретил покупку, импорт и передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом топливо продолжит поступать в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». Внешнеполитический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плетнер предупреждал, что после отказа Европы от российского газа, нефти, угля и других ресурсов в странах может начаться затяжная рецессия. В то же время отказ от российского газа обойдется Берлину в один триллион евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек существенно преуменьшил объем импорта российской нефти в Германию в апреле и мае. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на ответ Минэкономики на запрос депутата Бундестага Йенса Шпана. «Хабек недавно объявил о важных вещах: Германия импортирует только 12 процентов сырой нефти из России. На самом деле, показатель в последнее время составлял почти 28 процентов — огромное расхождение», — говорится в статье. Согласно данным ведомства, в мае доля импортируемой Берлином из России нефти составляла 27,8 процента, тогда как в марте этот показатель равнялся почти 37 процентам. Авторы приходят к выводу, что «зависимость от России практически не уменьшилась». «Сокращение зависимости от сырой нефти до 12 процентов, объявленное Хабеком, было, по-видимому, скорее спонтанной оценкой», — заключил Спан. Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Так, Брюссель запретил покупку, импорт и передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом топливо продолжит поступать в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». Внешнеполитический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плетнер предупреждал, что после отказа Европы от российского газа, нефти, угля и других ресурсов в странах может начаться затяжная рецессия. В то же время отказ от российского газа обойдется Берлину в один триллион евро.