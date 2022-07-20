Сергей Шойгу поручил группировке войск «Запад» жестко пресекать Украиной обстрелы мирных городов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью покинули город Северск в Донецкой народной республике. США тайно обучили применению РСЗО HIMARS порядка 200 военнослужащих Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 июля.
- Американцы тайно обучили применению РСЗО HIMARS порядка 200 военнослужащих Украины. Об этом заявили в Пентагоне. Киеву переданы 12 из 20 этих обещанных систем.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью покинули город Северск в Донецкой народной республике. Точное количество оставшихся формирований ВСУ не уточняется.
- В Пентагоне заявили, что конфликтная ситуация на Украине находятся на решающей стадии. Там уточнили, что группа западных стран продолжит находить способы помочь Киеву.
- Президент Владимир Путин обезопасил южные границы России от нового обострения Карабахского конфликта и усилил свое влияние на страны, которые могли бы помочь Украине. Этого главе государства удалось добиться в Тегеране, где 19 июля состоялся саммит Астанинского формата и двусторонние встречи Путина с руководителями Турции и Ирана.
- Российские системы ПВО перехватили 10 украинских ракет, выпущенных по Херсону. Около 04:30 мск в Херсоне сработала система ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад» и поручил ей жестко пресекать обстрелы мирных городов в условиях поступления Украине нового оружия. Об этом сообщается в официальном telegam-канале Минобороны РФ.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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