Япония опротестовала решение России отменить безвизовый режим на Курилах

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В Японии недовольны решением РФ отменить безвизовый режим на Курилах Фото:
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Японское правительство опротестовало решение России прекратить действие соглашения с Токио об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением», — отметил он. Об этом генсек рассказал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». Также данную информацию подтвердил и глава МИД Японии Есимаса Хаяси и сказал, что данное решение РФ является «абсолютно необоснованным и недопустимым». По его мнению, российская сторона, принимая данное решение пытается переложить ответственность на Японию.

В свою очередь, МИД России назвал неуместной попытку Токио опротестовать проведение учений на Курилах, пишет RT. Ранее генсек правительства Японии Мацуно выразил сожаление из-за учений РФ «Восток-2022» на Курилах. Кроме того, МИД Японии обвинило Россию в «незаконной оккупации» южных Курил.

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Японское правительство опротестовало решение России прекратить действие соглашения с Токио об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением», — отметил он. Об этом генсек рассказал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». Также данную информацию подтвердил и глава МИД Японии Есимаса Хаяси и сказал, что данное решение РФ является «абсолютно необоснованным и недопустимым». По его мнению, российская сторона, принимая данное решение пытается переложить ответственность на Японию. В свою очередь, МИД России назвал неуместной попытку Токио опротестовать проведение учений на Курилах, пишет RT. Ранее генсек правительства Японии Мацуно выразил сожаление из-за учений РФ «Восток-2022» на Курилах. Кроме того, МИД Японии обвинило Россию в «незаконной оккупации» южных Курил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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