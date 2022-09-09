Delivery Club перешел в собственность "Яндекса"

«Яндекс» получил 99,95% ООО «Деливери Клаб» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сервис доставки еды Delivery Club перешел в собственность «Яндекса». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. «Яндекс» получил 99,95% ООО «Деливери Клаб».

«Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта, мы обязательно об этом расскажем», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы «Яндекса».

Сделка была совершена 8 сентября. ООО «Яндекс» получило 99,95% ООО «Деливери Клаб». Оставшиеся 00,05% принадлежат «дочке» интернет-корпорации ООО «ГИС Технологии». Ранее ФАС России одобрил сделку о приобретении «Яндексом» сервиса Delivery Club, который ранее принадлежал компании VK. Передача сервиса прошла в рамках сделки по приобретению VK контентных платформ «Дзен» и «Яндекс.Новости».