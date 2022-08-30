ФАС поставила условие по сделке Яндекса и VK

30 августа 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

ФАС России одобрила сделку о приобретении Яндексом сервиса Delivery Club Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФАС России одобрила сделку о приобретении Яндексом сервиса Delivery Club, но внесла предписание — отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис Яндекс.Еда. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной комиссии (ФАС). «Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис Яндекс.Еда, по отношению к другим агрегаторам заказов», — говорится на сайте. Кроме того, ведомство также одобрило с предписанием ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и платформы «Дзен». Среди предписания — оператор сможет запрашивать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности. Ранее URA.RU сообщало, что «Яндекс» получит сервис доставки еды Delivery Club. То есть, российская корпорация VK передает сервис доставки еды и продуктов Delivery Club «Яндексу».

ФАС России одобрила сделку о приобретении Яндексом сервиса Delivery Club, но внесла предписание — отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис Яндекс.Еда. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной комиссии (ФАС). «Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис Яндекс.Еда, по отношению к другим агрегаторам заказов», — говорится на сайте. Кроме того, ведомство также одобрило с предписанием ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и платформы «Дзен». Среди предписания — оператор сможет запрашивать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности. Ранее URA.RU сообщало, что «Яндекс» получит сервис доставки еды Delivery Club. То есть, российская корпорация VK передает сервис доставки еды и продуктов Delivery Club «Яндексу».