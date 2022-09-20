Владимир Путин поздравил тюменку с днем рождения

Владимир Путин поздравил жительницу Тюменской области с 100-летним юбилеем

20 сентября 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил жительницу Тюменской области с днем рождения. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Тюменской области получила именное поздравление от президента России Владимира Путина на свой 100 день рождения. Об этом в своем telegram-канале написал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг. «Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает жительница села Сингуль Татарский в Ялуторовском районе, Фархана Набиева. В честь такой даты ей вручили именное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина, удостоверение почетного долгожителя Ялуторовского района, цветы и подарки», — написал глава Ялуторовского района. Тюменка является ветераном трудового фронта. У нее десять детей, 27 внуков и 45 правнуков. В качестве поздравления работники культуры подготовили для нее концертную программу. Также глава района пожелал юбилярше крепкого здоровья, внимания и заботы близких, спокойных дней жизни. «От всей души поздравляю эту замечательную женщину, ставшую образцом трудолюбия и материнства, с юбилеем!» — закончил свое поздравление Гильгенберг.

Жительница Тюменской области получила именное поздравление от президента России Владимира Путина на свой 100 день рождения. Об этом в своем telegram-канале написал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг. «Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает жительница села Сингуль Татарский в Ялуторовском районе, Фархана Набиева. В честь такой даты ей вручили именное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина, удостоверение почетного долгожителя Ялуторовского района, цветы и подарки», — написал глава Ялуторовского района. Тюменка является ветераном трудового фронта. У нее десять детей, 27 внуков и 45 правнуков. В качестве поздравления работники культуры подготовили для нее концертную программу. Также глава района пожелал юбилярше крепкого здоровья, внимания и заботы близких, спокойных дней жизни. «От всей души поздравляю эту замечательную женщину, ставшую образцом трудолюбия и материнства, с юбилеем!» — закончил свое поздравление Гильгенберг.