Владимир Путин поздравил тюменку с днем рождения

Владимир Путин поздравил жительницу Тюменской области с 100-летним юбилеем
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поздравил жительницу Тюменской области с днем рождения. Фото:

Жительница Тюменской области получила именное поздравление от президента России Владимира Путина на свой 100 день рождения. Об этом в своем telegram-канале написал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

«Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает жительница села Сингуль Татарский в Ялуторовском районе, Фархана Набиева. В честь такой даты ей вручили именное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина, удостоверение почетного долгожителя Ялуторовского района, цветы и подарки», — написал глава Ялуторовского района.

Тюменка является ветераном трудового фронта. У нее десять детей, 27 внуков и 45 правнуков. В качестве поздравления работники культуры подготовили для нее концертную программу. Также глава района пожелал юбилярше крепкого здоровья, внимания и заботы близких, спокойных дней жизни. «От всей души поздравляю эту замечательную женщину, ставшую образцом трудолюбия и материнства, с юбилеем!» — закончил свое поздравление Гильгенберг.

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Жительница Тюменской области получила именное поздравление от президента России Владимира Путина на свой 100 день рождения. Об этом в своем telegram-канале написал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг. «Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает жительница села Сингуль Татарский в Ялуторовском районе, Фархана Набиева. В честь такой даты ей вручили именное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина, удостоверение почетного долгожителя Ялуторовского района, цветы и подарки», — написал глава Ялуторовского района. Тюменка является ветераном трудового фронта. У нее десять детей, 27 внуков и 45 правнуков. В качестве поздравления работники культуры подготовили для нее концертную программу. Также глава района пожелал юбилярше крепкого здоровья, внимания и заботы близких, спокойных дней жизни. «От всей души поздравляю эту замечательную женщину, ставшую образцом трудолюбия и материнства, с юбилеем!» — закончил свое поздравление Гильгенберг.
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