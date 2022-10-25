Издание Al-Ain заявило об успехах «нового командующего» спецоперацией на Украине

Al-Ain: Суровикин известен «успешными боевыми действиями в Сирии»

26 октября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Сергея Суровикина похвалили за успешные бои в Сирии Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Новый командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин известен «успешными боевыми действиями в Сирии». Такое мнение высказал профессор политологии Каирского университета Тарек Фахми в беседе с арабским изданием Al-Ain. «Мы находимся на втором этапе украинского конфликта после присоединения к России четырех областей и назначения [Сергея Суровикина] нового командующего спецоперацией на Украине, успешно руководившего боевыми действиями в Сирии», — сказал Фахми. Его мнение цитирует издание Al-Ain. До своего нынешнего назначения с октября 2017 года генерал Суровикин командовал Воздушно-космическими силами России. Перед этим он возглавлял группировку российских войск в Сирии, за что получил звание Героя РФ. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал это решение, отметив, что Суровикин является опытным, волевым и дальновидным специалистом. Кадыров уверен, что Объединенная группировка войск попала в «надежные руки».

Новый командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин известен «успешными боевыми действиями в Сирии». Такое мнение высказал профессор политологии Каирского университета Тарек Фахми в беседе с арабским изданием Al-Ain. «Мы находимся на втором этапе украинского конфликта после присоединения к России четырех областей и назначения [Сергея Суровикина] нового командующего спецоперацией на Украине, успешно руководившего боевыми действиями в Сирии», — сказал Фахми. Его мнение цитирует издание Al-Ain. До своего нынешнего назначения с октября 2017 года генерал Суровикин командовал Воздушно-космическими силами России. Перед этим он возглавлял группировку российских войск в Сирии, за что получил звание Героя РФ. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны. 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал это решение, отметив, что Суровикин является опытным, волевым и дальновидным специалистом. Кадыров уверен, что Объединенная группировка войск попала в «надежные руки».