Захарова: Евросоюз уничтожил все европейские традиции

26 ноября 2022 в 07:03 Размер текста - 17 +

Мария Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призыв Евросоюза к Сербии ввести санкции против РФ. По ее словам, Европа как цивилизация сохранилась только в РФ. «Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Европарламент призвал Сербию ввести санкции против России и признать независимость Косово пишет Lenta.ru. Ранее URA.RU рассказало, что в августе обострилась ситуация вокруг Косово из-за попытки непризнанного государства ввести ограничения въезда на свою территорию для граждан с сербскими паспортами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призыв Евросоюза к Сербии ввести санкции против РФ. По ее словам, Европа как цивилизация сохранилась только в РФ. «Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Европарламент призвал Сербию ввести санкции против России и признать независимость Косово пишет Lenta.ru. Ранее URA.RU рассказало, что в августе обострилась ситуация вокруг Косово из-за попытки непризнанного государства ввести ограничения въезда на свою территорию для граждан с сербскими паспортами.