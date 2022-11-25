25 ноября 2022

Захарова: Евросоюз уничтожил все европейские традиции

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призыв Евросоюза к Сербии ввести санкции против РФ. По ее словам, Европа как цивилизация сохранилась только в РФ.

«Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ранее Европарламент призвал Сербию ввести санкции против России и признать независимость Косово пишет Lenta.ru. Ранее URA.RU рассказало, что в августе обострилась ситуация вокруг Косово из-за попытки непризнанного государства ввести ограничения въезда на свою территорию для граждан с сербскими паспортами.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призыв Евросоюза к Сербии ввести санкции против РФ. По ее словам, Европа как цивилизация сохранилась только в РФ. «Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Европарламент призвал Сербию ввести санкции против России и признать независимость Косово пишет Lenta.ru. Ранее URA.RU рассказало, что в августе обострилась ситуация вокруг Косово из-за попытки непризнанного государства ввести ограничения въезда на свою территорию для граждан с сербскими паспортами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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