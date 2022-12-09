Лукашенко назвал неприемлемыми условия Киева по переговорам с РФ

09 декабря 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Лукашенко считает, что Москва не может принять условия Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Условия для переговоров, предлагаемые Киевом, являются для России неприемлемыми. С таким мнением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза. «Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам», — сказал Лукашенко. Его слова передает корреспондент « Белта ». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что вопрос территориальной целостности страны не будет предметом переговоров с Россией. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее от них отказался. По его словам, сейчас российская сторона «ищет передышки», а не способа разрешения конфликта, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, также заявлял об отсутствии перспектив для переговоров. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился мнением, что отказ украинского президента от переговоров пойдет России на пользу, отмечает «Утро.ру».

Условия для переговоров, предлагаемые Киевом, являются для России неприемлемыми. С таким мнением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза. «Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам», — сказал Лукашенко. Его слова передает корреспондент «Белта». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что вопрос территориальной целостности страны не будет предметом переговоров с Россией. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее от них отказался. По его словам, сейчас российская сторона «ищет передышки», а не способа разрешения конфликта, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, также заявлял об отсутствии перспектив для переговоров. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился мнением, что отказ украинского президента от переговоров пойдет России на пользу, отмечает «Утро.ру».