«Прайм Крайм» сообщил о смерти двух воров в законе в один день

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Два криминальных авторитета умерли в один день, сообщает портал «Прайм Крайм» Фото:

Из-за болезни два грузинских «вора в законе» умерли в один день. Это Гия Гиоргадзе и Тенгиз Лакербая. Об этом сообщает портал «Прайм Крайм».

«Сначала печальная весть пришла из Турции, где после тяжелой продолжительной болезни скончался Гия Гиоргадзе», — говорится в материале. Второй человек из криминального мира скончался тоже из-за болезни. Им был Тенгиз Лакербая.

Гия Гиоргадзе был неоднократно осужден за нарушения закона. С 2007 по 2013 года был лишен свободы по статье 228 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за приобретение, распространение и хранение наркотиков. Тенгизу Лакербая в 2020 году был озвучен вердикт о лишении свободы по трем преступлениям. Среди них: нелегальное приобретение и хранение наркотических средств и огнестрельного оружия. Титул «вор в законе» присваивается членам преступного мира, которые пользуется значительным авторитетом.

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Из-за болезни два грузинских «вора в законе» умерли в один день. Это Гия Гиоргадзе и Тенгиз Лакербая. Об этом сообщает портал «Прайм Крайм». «Сначала печальная весть пришла из Турции, где после тяжелой продолжительной болезни скончался Гия Гиоргадзе», — говорится в материале. Второй человек из криминального мира скончался тоже из-за болезни. Им был Тенгиз Лакербая. Гия Гиоргадзе был неоднократно осужден за нарушения закона. С 2007 по 2013 года был лишен свободы по статье 228 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за приобретение, распространение и хранение наркотиков. Тенгизу Лакербая в 2020 году был озвучен вердикт о лишении свободы по трем преступлениям. Среди них: нелегальное приобретение и хранение наркотических средств и огнестрельного оружия. Титул «вор в законе» присваивается членам преступного мира, которые пользуется значительным авторитетом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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