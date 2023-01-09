«Прайм Крайм» сообщил о смерти двух воров в законе в один день

09 января 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Два криминальных авторитета умерли в один день, сообщает портал «Прайм Крайм» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за болезни два грузинских «вора в законе» умерли в один день. Это Гия Гиоргадзе и Тенгиз Лакербая. Об этом сообщает портал «Прайм Крайм». «Сначала печальная весть пришла из Турции, где после тяжелой продолжительной болезни скончался Гия Гиоргадзе», — говорится в материале. Второй человек из криминального мира скончался тоже из-за болезни. Им был Тенгиз Лакербая. Гия Гиоргадзе был неоднократно осужден за нарушения закона. С 2007 по 2013 года был лишен свободы по статье 228 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за приобретение, распространение и хранение наркотиков. Тенгизу Лакербая в 2020 году был озвучен вердикт о лишении свободы по трем преступлениям. Среди них: нелегальное приобретение и хранение наркотических средств и огнестрельного оружия. Титул «вор в законе» присваивается членам преступного мира, которые пользуется значительным авторитетом.

Из-за болезни два грузинских «вора в законе» умерли в один день. Это Гия Гиоргадзе и Тенгиз Лакербая. Об этом сообщает портал «Прайм Крайм». «Сначала печальная весть пришла из Турции, где после тяжелой продолжительной болезни скончался Гия Гиоргадзе», — говорится в материале. Второй человек из криминального мира скончался тоже из-за болезни. Им был Тенгиз Лакербая. Гия Гиоргадзе был неоднократно осужден за нарушения закона. С 2007 по 2013 года был лишен свободы по статье 228 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за приобретение, распространение и хранение наркотиков. Тенгизу Лакербая в 2020 году был озвучен вердикт о лишении свободы по трем преступлениям. Среди них: нелегальное приобретение и хранение наркотических средств и огнестрельного оружия. Титул «вор в законе» присваивается членам преступного мира, которые пользуется значительным авторитетом.