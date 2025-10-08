Европарламент поддержал запрет называть бургерами и стейками продукты без мяса

Европарламент поддержал инициативу, запрещающую использовать традиционные мясные названия для продуктов растительного происхождения. Под ограничение могут попасть такие термины, как «бургер», «стейк» и «колбаса» при описании веганской продукции, сообщает Agence France-Presse.
«Это не колбаса и не стейк, все просто и понятно. Давайте называть вещи своими именами», — заявила депутат Селин Имарт, выступившая с предложением, передпет информацию РБК. По ее словам, право на альтернативные белки должно сохраняться, но без использования мясной терминологии.
За предложение проголосовали 355 депутатов, против выступили 247 парламентариев. Инициатива предполагает запрет 29 терминов, которые, по мнению авторов проекта, могут вводить потребителей в заблуждение.
Более 200 организаций, включая экологические НКО и ассоциации потребителей, призвали отклонить проект. Противники указывают, что текущие названия понятны покупателям, а их изменение усложнит поиск продукции и негативно скажется на производителях растительных аналогов.
Для окончательного принятия инициатива должна пройти сложный процесс согласования со всеми 27 странами-членами ЕС. В 2020 году Европарламент уже отвергал аналогичное предложение о запрете мясных названий для растительной продукции.
Ранее аналогичные инициативы по регулированию мясной продукции обсуждались и в России. В 2025 году Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий для повышения прозрачности рынка и информированности потребителей, а также борьбы с нелегальным оборотом продукции. Новые правила должны начать действовать поэтапно с марта 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.