Вора в законе Костю Канского отправили в колонию на 8 лет

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Приговор по уголовному делу обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях Вячеслава Прямоносова. Курган, приговор, судья, суд
Суд приговорил Костю Канского к восьми годам лишения свободы Фото:
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Красноярский краевой суд приговорил вора в законе Константина Найбауэра (Костя Канский) к восьми годам лишения свободы. Он был признан виновным в руководстве преступной группой.

Костя Канский был признан виновным судом присяжных в декабре 2022 года по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Наказание Найбауэру: восемь лет лишения свободы и ограничение свободы на один год и шесть месяцев», — передает ТАСС сообщение представителя прокуратуры Красноярского края.

Найбауэра задержали в 2019 году за руководство преступным сообществом. Позже ему был вынесен оправдательный приговор, как сообщали в пресс-службе краевой прокуратуры. Однако в январе 2022 года дело Кости Канского вновь поступило в суд, передает Life.

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Красноярский краевой суд приговорил вора в законе Константина Найбауэра (Костя Канский) к восьми годам лишения свободы. Он был признан виновным в руководстве преступной группой. Костя Канский был признан виновным судом присяжных в декабре 2022 года по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Наказание Найбауэру: восемь лет лишения свободы и ограничение свободы на один год и шесть месяцев», — передает ТАСС сообщение представителя прокуратуры Красноярского края. Найбауэра задержали в 2019 году за руководство преступным сообществом. Позже ему был вынесен оправдательный приговор, как сообщали в пресс-службе краевой прокуратуры. Однако в январе 2022 года дело Кости Канского вновь поступило в суд, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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