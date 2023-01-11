Вора в законе Костю Канского отправили в колонию на 8 лет

11 января 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Суд приговорил Костю Канского к восьми годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Противостояние воров в законе Красноярский краевой суд приговорил вора в законе Константина Найбауэра (Костя Канский) к восьми годам лишения свободы. Он был признан виновным в руководстве преступной группой. Костя Канский был признан виновным судом присяжных в декабре 2022 года по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Наказание Найбауэру: восемь лет лишения свободы и ограничение свободы на один год и шесть месяцев», — передает ТАСС сообщение представителя прокуратуры Красноярского края. Найбауэра задержали в 2019 году за руководство преступным сообществом. Позже ему был вынесен оправдательный приговор, как сообщали в пресс-службе краевой прокуратуры. Однако в январе 2022 года дело Кости Канского вновь поступило в суд, передает Life .

Красноярский краевой суд приговорил вора в законе Константина Найбауэра (Костя Канский) к восьми годам лишения свободы. Он был признан виновным в руководстве преступной группой. Костя Канский был признан виновным судом присяжных в декабре 2022 года по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Наказание Найбауэру: восемь лет лишения свободы и ограничение свободы на один год и шесть месяцев», — передает ТАСС сообщение представителя прокуратуры Красноярского края. Найбауэра задержали в 2019 году за руководство преступным сообществом. Позже ему был вынесен оправдательный приговор, как сообщали в пресс-службе краевой прокуратуры. Однако в январе 2022 года дело Кости Канского вновь поступило в суд, передает Life.