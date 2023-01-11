Вора в законе Костю Канского отправили в колонию на 8 лет

Красноярский краевой суд приговорил вора в законе Константина Найбауэра (Костя Канский) к восьми годам лишения свободы. Он был признан виновным в руководстве преступной группой.
Костя Канский был признан виновным судом присяжных в декабре 2022 года по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Наказание Найбауэру: восемь лет лишения свободы и ограничение свободы на один год и шесть месяцев», — передает ТАСС сообщение представителя прокуратуры Красноярского края.
Найбауэра задержали в 2019 году за руководство преступным сообществом. Позже ему был вынесен оправдательный приговор, как сообщали в пресс-службе краевой прокуратуры. Однако в январе 2022 года дело Кости Канского вновь поступило в суд, передает
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.