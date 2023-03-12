Что известно об «умной бомбе» JDAM, которую ВСУ скинули на Бахмут

Авиабомбы JDAM призваны наносить высокоточные удары, несмотря на плохие погодные условия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing, которые украинская армия впервые применила в Бахмуте (Артемовск), реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы.

Разработаны в США. Первый комплект был выпущен в 1997 году. Принцип действия JDAM отличается от бомб с лазерным наведением и бомб с инфракрасным наведением, применению которых могут препятствовать неблагоприятные условия у поверхности земли.

Устройство и технические характеристики

В комплект JDAM входит сама бомба (типа Mk 80), крылья, которые крепятся в средней части бомбы, и хвостовой блок с управляемым оперением, позволяющий боеприпасу маневрировать. Система управления бомбы состоит из инерциального блока с лазерным гироскопом, армейского GPS-навигатора и управляющего микропроцессора GCU.

Модификация JDAM-ER может поражать цели на расстоянии до 80 километров. Скорость равна 0,8—0,9 числа Маха. Бомбы JDAM универсальны. При этом существует несколько вариантов под различные нужды, калибры:

GBU-31. Предназначен для боеприпасов класса Mk 84, BLU-109 (вес в 2000 фунтов).

GBU-32. Совместим с бомбами Mk 83, BLU-110 (вес составляет 1000 фунтов).

GBU-38. Предназначен для самых «легких» боеприпасов, весящих до 500 фунтов. Это Mk 82, BLU-111, BLU-126.

Дальность обстрела и возможности бомб JDAM с GPS

Для снижения зависимости от условий видимости и минимизации трудностей с применением в дождь, туман или сквозь плотную облачность, инженеры предложили создать бомбу, наводимую комбинацией инерциального автопилота и спутниковой GPS-навигации. Использование GPS-навигатора для коррекции ошибок автопилота позволяло добиться требуемой точности.

Комбинация инерциального блока, GPS и совершенных алгоритмов построения курса позволяет JDAM поражать цель с круговым вероятным отклонением не более 10-12 метров. Управляемые дальнобойные бомбы JDAM-ER с GPS-наведением имеют дальность поражения более 72 км.

Российский аналог

В ходе проведения СВО на Украине ВКС России обзавелись системой, аналогичной американскому комплекту JDAM в лице ФАБ-500М-62, которая позволяет превращать обычную авиабомбу свободного падения в управляемый высокоточный боеприпас. Превратить обычную бомбу в управляемую получилось благодаря внедрению аппаратуры наведения, рулей и небольших крыльев, позволяющих бомбе планировать. Бомба уже успешно себя показывает при наступлении Вооруженных сил России (ВС РФ) на Авдеевском направлении, уничтожая укрепрайоны противника.

Возможности ВС РФ по защите от бомб JDAM

Российская армия обладает несколькими возможностями по ликвидации американских систем JDAM. Первой из них выступает ракетный комплекс С-300В4. Благодаря ему есть возможность сбивать самолеты украинских ВВС, с которых запускаются такие бомбы. Для обезвреживания самих боеприпасов существуют зенитные ракетные комплексы Тор-М2 и «Панцирь-С1».