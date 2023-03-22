Автор «Марафона желаний» Блиновская высказалась о налоговых проверках

Блогер Елена Блиновская опровергла заявления о том, что в ее доме проходят обыски по факту мошенничества. Об этом она заявила в своих соцсетях.
«Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — фейк», — отметила она в соцсетях. Также она в интервью телеканалу «РЕН ТВ» уточнила, что никаких проверок у нее дома не проводят. По словам Блиновской, представители прокуратуры приходили к ней несколько раз, и девушка предоставляла все документы.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет доходы блогера Блиновской. Уточнялось, что ее начали проверять после жалоб участников «марафона-желаний» на обман, а также ее планировали проверить на предмет ухода от налогов. Ранее также проходили сообщения о массовых проверках блогеров, передает «Национальная служба новостей». Проходили обыски и у блогера Валерии Лерчек, передает «Федеральное агентство новостей».
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