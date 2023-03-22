Автор «Марафона желаний» Блиновская высказалась о налоговых проверках

Блогер Блиновская: все заявления о налоговых проверках являются фейком
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Елена Блиновская опровергла все слухи, связанные с обманом и мошенничеством Фото:

Блогер Елена Блиновская опровергла заявления о том, что в ее доме проходят обыски по факту мошенничества. Об этом она заявила в своих соцсетях.

«Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — фейк», — отметила она в соцсетях. Также она в интервью телеканалу «РЕН ТВ» уточнила, что никаких проверок у нее дома не проводят. По словам Блиновской, представители прокуратуры приходили к ней несколько раз, и девушка предоставляла все документы.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет доходы блогера Блиновской. Уточнялось, что ее начали проверять после жалоб участников «марафона-желаний» на обман, а также ее планировали проверить на предмет ухода от налогов. Ранее также проходили сообщения о массовых проверках блогеров, передает «Национальная служба новостей». Проходили обыски и у блогера Валерии Лерчек, передает «Федеральное агентство новостей».

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Блогер Елена Блиновская опровергла заявления о том, что в ее доме проходят обыски по факту мошенничества. Об этом она заявила в своих соцсетях. «Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — фейк», — отметила она в соцсетях. Также она в интервью телеканалу «РЕН ТВ» уточнила, что никаких проверок у нее дома не проводят. По словам Блиновской, представители прокуратуры приходили к ней несколько раз, и девушка предоставляла все документы. Ранее сообщалось, что полиция проверяет доходы блогера Блиновской. Уточнялось, что ее начали проверять после жалоб участников «марафона-желаний» на обман, а также ее планировали проверить на предмет ухода от налогов. Ранее также проходили сообщения о массовых проверках блогеров, передает «Национальная служба новостей». Проходили обыски и у блогера Валерии Лерчек, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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