Депутат Госдумы дал финансовый совет раненым участникам СВО

09 апреля 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Добиваться выплат можно через депутатов, заявил Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Раненые в ходе боев участники СВО всегда имеют право на специальные выплаты, а в случае их отсутствия необходимо обращаться в правоохранительные органы или напрямую к депутатам. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне депутат Алексей Журавлев. «Любому раненому, который таким образом был лишен выплат, обязательно и как можно скорее нужно поставить в известность правоохранительные органы или, допустим, депутатский корпус — мы не допустим, чтобы государственные инициативы были таким образом обесценены и дискредитированы. Я и наш комитет по обороне продолжим отстаивать права каждого военнослужащего», — сказал Журавлев, чьи слова приводит РИА Новости. Депутат также уточнил, что такие ситуации чаще всего возникают из-за недоразумений. По его словам, такие случаи редки и составляют около 1% от всего количества участников СВО. Однако он отметил, что в случае умеренного лишения выплат необходимо привлечь злоумышленников к законному ответу. «Тем более, что нарушают не только уголовный кодекс, по сути, фальсифицируя медицинские документы и сами, видимо, получая деньги вместо адресатов — схема мошенническая — но и поручения президента, который не раз заявлял об особенном отношении к участникам спецоперации», — считает Журавлев. Ранее URA.RU подготовило инфографику, которая наглядно объясняет все льготы для ветеранов боевых действий. Так, кроме ежемесячных выплат положен и ряд других преимуществ, помогающих в различных сферах жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Раненые в ходе боев участники СВО всегда имеют право на специальные выплаты, а в случае их отсутствия необходимо обращаться в правоохранительные органы или напрямую к депутатам. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне депутат Алексей Журавлев. «Любому раненому, который таким образом был лишен выплат, обязательно и как можно скорее нужно поставить в известность правоохранительные органы или, допустим, депутатский корпус — мы не допустим, чтобы государственные инициативы были таким образом обесценены и дискредитированы. Я и наш комитет по обороне продолжим отстаивать права каждого военнослужащего», — сказал Журавлев, чьи слова приводит РИА Новости. Депутат также уточнил, что такие ситуации чаще всего возникают из-за недоразумений. По его словам, такие случаи редки и составляют около 1% от всего количества участников СВО. Однако он отметил, что в случае умеренного лишения выплат необходимо привлечь злоумышленников к законному ответу. «Тем более, что нарушают не только уголовный кодекс, по сути, фальсифицируя медицинские документы и сами, видимо, получая деньги вместо адресатов — схема мошенническая — но и поручения президента, который не раз заявлял об особенном отношении к участникам спецоперации», — считает Журавлев. Ранее URA.RU подготовило инфографику, которая наглядно объясняет все льготы для ветеранов боевых действий. Так, кроме ежемесячных выплат положен и ряд других преимуществ, помогающих в различных сферах жизни.