Глава «Альянса врачей»*: соратники Навального получали деньги от Запада за критику России

25 апреля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Анастасия Васильева высказалась о соратниках оппозиционера Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По мнению главы профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иностранным агентом) Анастасии Васильевой, соратникам оппозиционера и создателя ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, а также террористической и экстремистской организацией, запрещенной в России) Алексея Навального Запад платит за негативные высказывания в сторону России. Об этом она рассказала в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». «Люди, которые уехали из России и долгое время живут за границей, имею ввиду соратников Навального, живут отстраненно от России. Живут в „желтом тумане“, у них в голое арендовано определенное пространство, за которое они получают деньги», — заявила Васильева. Она считает, что соратники Навального не могут посмотреть с другой стороны на конфликт между Россией и Украиной. «Для них это определенная работа — высказывать такое мнение. Они ведь не говорят, что запрещается русский язык и сносятся памятники. Они говорят: „Большая Россия напала на маленькую Украину“, а про причины молчат. Нападение и защита совсем разные вещи», — дополнила Васильева. «Альянс врачей» был создан в 2018 году при поддержке Алексея Навального. В 2021 году Анастасия Васильева заявила, что профсоюз не следует ассоциировать с Навальным и его организациями. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По мнению главы профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иностранным агентом) Анастасии Васильевой, соратникам оппозиционера и создателя ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, а также террористической и экстремистской организацией, запрещенной в России) Алексея Навального Запад платит за негативные высказывания в сторону России. Об этом она рассказала в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». «Люди, которые уехали из России и долгое время живут за границей, имею ввиду соратников Навального, живут отстраненно от России. Живут в „желтом тумане“, у них в голое арендовано определенное пространство, за которое они получают деньги», — заявила Васильева. Она считает, что соратники Навального не могут посмотреть с другой стороны на конфликт между Россией и Украиной. «Для них это определенная работа — высказывать такое мнение. Они ведь не говорят, что запрещается русский язык и сносятся памятники. Они говорят: „Большая Россия напала на маленькую Украину“, а про причины молчат. Нападение и защита совсем разные вещи», — дополнила Васильева. «Альянс врачей» был создан в 2018 году при поддержке Алексея Навального. В 2021 году Анастасия Васильева заявила, что профсоюз не следует ассоциировать с Навальным и его организациями. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом