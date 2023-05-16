ФАС проверит законность услуг сотовых операторов по кредитованию

17 мая 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

ФАС проверит пользовательские соглашения сотового оператора «Мегафон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит законность услуг сотовых операторов по предоставлению микрозаймов. Такое обращение к главе службы Максиму Шаскольскому направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить законность оказания услуг микрокредитования мобильными операторами», — сообщают «Известия», ссылаясь на документ. В обращении депутата к ФАС, которым располагает газета, приводится пример компании «Мегафон»: в марте она добавила в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов. Ранее стало известно, что судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Такая мера рассматривается для полного контроля за взысканием долгов коллекторами. Депутаты фракции «Новые люди» уже внесли в Госдуму законопроект, который обяжет микрофинансовые организации (МФО) автоматически информировать граждан о выданных кредитах или микрозаймах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит законность услуг сотовых операторов по предоставлению микрозаймов. Такое обращение к главе службы Максиму Шаскольскому направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить законность оказания услуг микрокредитования мобильными операторами», — сообщают «Известия», ссылаясь на документ. В обращении депутата к ФАС, которым располагает газета, приводится пример компании «Мегафон»: в марте она добавила в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов. Ранее стало известно, что судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Такая мера рассматривается для полного контроля за взысканием долгов коллекторами. Депутаты фракции «Новые люди» уже внесли в Госдуму законопроект, который обяжет микрофинансовые организации (МФО) автоматически информировать граждан о выданных кредитах или микрозаймах.