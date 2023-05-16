16 мая 2023

ФАС проверит законность услуг сотовых операторов по кредитованию

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Киоски периодической печати на гостевом маршруте. Челябинск, киоск, мегафон
ФАС проверит пользовательские соглашения сотового оператора «Мегафон» Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит законность услуг сотовых операторов по предоставлению микрозаймов. Такое обращение к главе службы Максиму Шаскольскому направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить законность оказания услуг микрокредитования мобильными операторами», — сообщают «Известия», ссылаясь на документ. В обращении депутата к ФАС, которым располагает газета, приводится пример компании «Мегафон»: в марте она добавила в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов.

Ранее стало известно, что судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Такая мера рассматривается для полного контроля за взысканием долгов коллекторами. Депутаты фракции «Новые люди» уже внесли в Госдуму законопроект, который обяжет микрофинансовые организации (МФО) автоматически информировать граждан о выданных кредитах или микрозаймах.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит законность услуг сотовых операторов по предоставлению микрозаймов. Такое обращение к главе службы Максиму Шаскольскому направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить законность оказания услуг микрокредитования мобильными операторами», — сообщают «Известия», ссылаясь на документ. В обращении депутата к ФАС, которым располагает газета, приводится пример компании «Мегафон»: в марте она добавила в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов. Ранее стало известно, что судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Такая мера рассматривается для полного контроля за взысканием долгов коллекторами. Депутаты фракции «Новые люди» уже внесли в Госдуму законопроект, который обяжет микрофинансовые организации (МФО) автоматически информировать граждан о выданных кредитах или микрозаймах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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