В Кремле ответили, актуален ли принцип Путина «мочить в сортире» террористов

Песков: заявления Путина о борьбе с терроризмом 20-летней давности актуальны и по сей день
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил об актуальности слов Путина о борьбе с терроризмом Фото:

Заявления президента России Владимира Путина о борьбе с терроризмом, сделанные в конце 1990-х — начале 2000-х, наподобие «мочить их в сортире», актуальны и по сей день. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х — прим. URA.RU) имеет актуальность и сейчас», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Также у представителя Кремля поинтересовались, нужно ли ужесточать риторику в отношении диверсантов после атаки на Белгородскую область. В ответ он сказал, что «дело не в риторике, а в действиях».

Ранее, 22 мая, украинская диверсионно разведывательная группировка ворвалась на территорию Белгородской области, напоминает «Царьград». Из-за этого в некоторых частях региона был введен режим КТО. Позже в Минобороны заявили, что Киев начал перешел на теракты в отношении мирных жителей на фоне поражения в боях за Бахмут (Артемовск), передает Life.

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Заявления президента России Владимира Путина о борьбе с терроризмом, сделанные в конце 1990-х — начале 2000-х, наподобие «мочить их в сортире», актуальны и по сей день. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х — прим. URA.RU) имеет актуальность и сейчас», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Также у представителя Кремля поинтересовались, нужно ли ужесточать риторику в отношении диверсантов после атаки на Белгородскую область. В ответ он сказал, что «дело не в риторике, а в действиях». Ранее, 22 мая, украинская диверсионно разведывательная группировка ворвалась на территорию Белгородской области, напоминает «Царьград». Из-за этого в некоторых частях региона был введен режим КТО. Позже в Минобороны заявили, что Киев начал перешел на теракты в отношении мирных жителей на фоне поражения в боях за Бахмут (Артемовск), передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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