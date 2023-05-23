В Кремле ответили, актуален ли принцип Путина «мочить в сортире» террористов

Песков: заявления Путина о борьбе с терроризмом 20-летней давности актуальны и по сей день

23 мая 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил об актуальности слов Путина о борьбе с терроризмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявления президента России Владимира Путина о борьбе с терроризмом, сделанные в конце 1990-х — начале 2000-х, наподобие «мочить их в сортире», актуальны и по сей день. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х — прим. URA.RU) имеет актуальность и сейчас», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Также у представителя Кремля поинтересовались, нужно ли ужесточать риторику в отношении диверсантов после атаки на Белгородскую область. В ответ он сказал, что «дело не в риторике, а в действиях». Ранее, 22 мая, украинская диверсионно разведывательная группировка ворвалась на территорию Белгородской области, напоминает «Царьград». Из-за этого в некоторых частях региона был введен режим КТО. Позже в Минобороны заявили, что Киев начал перешел на теракты в отношении мирных жителей на фоне поражения в боях за Бахмут (Артемовск), передает Life .

Заявления президента России Владимира Путина о борьбе с терроризмом, сделанные в конце 1990-х — начале 2000-х, наподобие «мочить их в сортире», актуальны и по сей день. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х — прим. URA.RU) имеет актуальность и сейчас», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Также у представителя Кремля поинтересовались, нужно ли ужесточать риторику в отношении диверсантов после атаки на Белгородскую область. В ответ он сказал, что «дело не в риторике, а в действиях». Ранее, 22 мая, украинская диверсионно разведывательная группировка ворвалась на территорию Белгородской области, напоминает «Царьград». Из-за этого в некоторых частях региона был введен режим КТО. Позже в Минобороны заявили, что Киев начал перешел на теракты в отношении мирных жителей на фоне поражения в боях за Бахмут (Артемовск), передает Life.