В Кремле ответили, актуален ли принцип Путина «мочить в сортире» террористов

Заявления президента России Владимира Путина о борьбе с терроризмом, сделанные в конце 1990-х — начале 2000-х, наподобие «мочить их в сортире», актуальны и по сей день. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х — прим. URA.RU) имеет актуальность и сейчас», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Также у представителя Кремля поинтересовались, нужно ли ужесточать риторику в отношении диверсантов после атаки на Белгородскую область. В ответ он сказал, что «дело не в риторике, а в действиях».
Ранее, 22 мая, украинская диверсионно разведывательная группировка ворвалась на территорию Белгородской области, напоминает «Царьград». Из-за этого в некоторых частях региона был введен режим КТО. Позже в Минобороны заявили, что Киев начал перешел на теракты в отношении мирных жителей на фоне поражения в боях за Бахмут (Артемовск), передает
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