02 июня 2023

Express: британские военные пожаловались на вооружение, которое не меняли 50 лет

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Технике, стоящей на вооружении британцев, зачастую десятки лет Фото:

Военные Великобритании назвали ужасным состояние своей армии и вооружения. Технике, которой вооружены войска несколько десятков лет. Об этом сообщил бывший британский министр обороны Марка Франсуа.

«Значительная часть нового оружия теперь приобретается с большим опозданием, либо его стоимость намного превышает бюджет. Это означает, что армии приходится обходиться бронетехникой, которой больше 50 лет», — приводит издание Express слова бывшего британского министра обороны Марка Франсуа.

Франсуа отметил, что несмотря на хорошую подготовку солдат, они получают старую технику. По его словам, Лондону необходимо заняться «переоснащением своего силового блока по последнему слову техники».

Ранее URA.RU сообщало о передаче Великобританией снарядов с обедненным ураном для ВСУ, а также британских танков Challenger 2. Об этом рассказала заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.

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Военные Великобритании назвали ужасным состояние своей армии и вооружения. Технике, которой вооружены войска несколько десятков лет. Об этом сообщил бывший британский министр обороны Марка Франсуа. «Значительная часть нового оружия теперь приобретается с большим опозданием, либо его стоимость намного превышает бюджет. Это означает, что армии приходится обходиться бронетехникой, которой больше 50 лет», — приводит издание Express слова бывшего британского министра обороны Марка Франсуа. Франсуа отметил, что несмотря на хорошую подготовку солдат, они получают старую технику. По его словам, Лондону необходимо заняться «переоснащением своего силового блока по последнему слову техники». Ранее URA.RU сообщало о передаче Великобританией снарядов с обедненным ураном для ВСУ, а также британских танков Challenger 2. Об этом рассказала заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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