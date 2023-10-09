Зеленский решился на кардинальные перемены в обороне

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кардинальных изменениях в системе Минобороны и осуществил увольнение Игоря Танцюры с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Об этом стало из указа украинского лидера.
«Игорь Танцюра уволен с должности командующего сил теробороны ВСУ», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечается, что на его место был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.
Трое заместителей министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку после ухода министра обороны Алексея Резникова. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку Резникова вызвало активные обсуждения в информационном пространстве. Это связано с непрекращающимися провалами ВСУ, передает «Утро.ру».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.