Зеленский решился на кардинальные перемены в обороне Зеленский освободил от должности командующего теробороны ВСУ 09 октября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский произвел рокировки в Минобороны Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кардинальных изменениях в системе Минобороны и осуществил увольнение Игоря Танцюры с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Об этом стало из указа украинского лидера. «Игорь Танцюра уволен с должности командующего сил теробороны ВСУ», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечается, что на его место был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Трое заместителей министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку после ухода министра обороны Алексея Резникова. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку Резникова вызвало активные обсуждения в информационном пространстве. Это связано с непрекращающимися провалами ВСУ, передает «Утро.ру». Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кардинальных изменениях в системе Минобороны и осуществил увольнение Игоря Танцюры с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Об этом стало из указа украинского лидера. «Игорь Танцюра уволен с должности командующего сил теробороны ВСУ», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечается, что на его место был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Трое заместителей министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку после ухода министра обороны Алексея Резникова. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку Резникова вызвало активные обсуждения в информационном пространстве. Это связано с непрекращающимися провалами ВСУ, передает «Утро.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям