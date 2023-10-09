Зеленский решился на кардинальные перемены в обороне

Зеленский освободил от должности командующего теробороны ВСУ
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Владимир Зеленский произвел рокировки в Минобороны Украины Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кардинальных изменениях в системе Минобороны и осуществил увольнение Игоря Танцюры с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Об этом стало из указа украинского лидера.

«Игорь Танцюра уволен с должности командующего сил теробороны ВСУ», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечается, что на его место был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Трое заместителей министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку после ухода министра обороны Алексея Резникова. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку Резникова вызвало активные обсуждения в информационном пространстве. Это связано с непрекращающимися провалами ВСУ, передает «Утро.ру».

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кардинальных изменениях в системе Минобороны и осуществил увольнение Игоря Танцюры с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Об этом стало из указа украинского лидера. «Игорь Танцюра уволен с должности командующего сил теробороны ВСУ», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечается, что на его место был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Трое заместителей министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку после ухода министра обороны Алексея Резникова. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку Резникова вызвало активные обсуждения в информационном пространстве. Это связано с непрекращающимися провалами ВСУ, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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