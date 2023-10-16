Замглавы МИД заявил Путину о виновном в кризисе на Ближнем Востоке Замглавы МИД Рябков: США ответственны за кризис на Ближнем Востоке 16 октября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 + США виновны в конфликте на Ближнем Востоке, считает Сергей Рябков Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США ответственны за происходящий кризис на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков президенту страны Владимиру Путину. «США несут главную ответственность за текущий кризис на Ближнем Востоке», — сказал Сергей Рябков. Свое заявление он сделал в ходе заседания по оперативным вопросам, трансляция которого проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил, что война Израиля и Палестины началась из-за провальной политики США. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в обострении ситуации на Ближнем Востоке виноваты Лондон и Вашингтон, пишет RT. США ответственны за происходящий кризис на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков президенту страны Владимиру Путину. «США несут главную ответственность за текущий кризис на Ближнем Востоке», — сказал Сергей Рябков. Свое заявление он сделал в ходе заседания по оперативным вопросам, трансляция которого проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил, что война Израиля и Палестины началась из-за провальной политики США. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в обострении ситуации на Ближнем Востоке виноваты Лондон и Вашингтон, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям