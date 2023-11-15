Песков ответил на вопрос о помиловании заключенных по резонансным делам

Песков: резонансность уголовных дел не влияет на возможность помилования
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков прокомментировал помилование убийцы Политковской Фото:

Помилование заключенных происходит исходя из определенной практики и не зависит от резонансности дела. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя освобождение убийцы журналистки Анны Политковской.

«Существует определенная практика, которая реализуется. И в этой практике есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — заявил Песков.

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Помилование заключенных происходит исходя из определенной практики и не зависит от резонансности дела. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя освобождение убийцы журналистки Анны Политковской. «Существует определенная практика, которая реализуется. И в этой практике есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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