Песков ответил на вопрос о помиловании заключенных по резонансным делам

Песков прокомментировал помилование убийцы Политковской
Помилование заключенных происходит исходя из определенной практики и не зависит от резонансности дела. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя освобождение убийцы журналистки Анны Политковской.
«Существует определенная практика, которая реализуется. И в этой практике есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — заявил Песков.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!