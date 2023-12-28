Премьер Ливана предупредил о войне на всем Ближнем Востоке

28 декабря 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Действия Израиля могут привести к крупной войне на Ближнем Востоке, заявил Наджиб Кэмерон Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Ливана Наджиб Микати предупредил о возможной войне на всем Ближнем Востоке и обратился к международному сообществу с просьбой оказать давление на Израиль для прекращения его агрессивных действий в секторе Газа и на юге Ливана. Об этом ливанский премьер заявил на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. «Продолжение израильских провокаций на юге Ливана может привести к росту напряженности и всеобъемлющей войне в регионе», — передает слова Микати Daily Mail. Он также подчеркнул, что ключевым шагом к разрешению конфликта в секторе Газа является прекращение огня, с последующим переходом к переговорам о предоставлении палестинцам их законных прав. В свою очередь, Дэвид Кэмерон приветствовал усилия ливанского правительства по предотвращению широкомасштабной конфронтации с Израилем. Также глава МИД Британии выразил озабоченность военной эскалацией, которая усугубляет риски и нестабильность в мире. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ливану полным уничтожением, если ливанская организация «Хезболла» продолжит провокации у границы с Израилем. Нетаньяху утверждает, что его страна активно борется с террористическими отрядами на севере Израиля.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати предупредил о возможной войне на всем Ближнем Востоке и обратился к международному сообществу с просьбой оказать давление на Израиль для прекращения его агрессивных действий в секторе Газа и на юге Ливана. Об этом ливанский премьер заявил на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. «Продолжение израильских провокаций на юге Ливана может привести к росту напряженности и всеобъемлющей войне в регионе», — передает слова Микати Daily Mail. Он также подчеркнул, что ключевым шагом к разрешению конфликта в секторе Газа является прекращение огня, с последующим переходом к переговорам о предоставлении палестинцам их законных прав. В свою очередь, Дэвид Кэмерон приветствовал усилия ливанского правительства по предотвращению широкомасштабной конфронтации с Израилем. Также глава МИД Британии выразил озабоченность военной эскалацией, которая усугубляет риски и нестабильность в мире. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ливану полным уничтожением, если ливанская организация «Хезболла» продолжит провокации у границы с Израилем. Нетаньяху утверждает, что его страна активно борется с террористическими отрядами на севере Израиля.