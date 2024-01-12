Бежавший из России шпажист Бида хочет представлять США на Олимпиаде-2024

12 января 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Фехтовальщики заявили, что готовы получить американское гражданство Фото: Егор Алеев/ТАСС Фехтовальщик Сергей Бида, уехавший из России, заявил, что намерен получить гражданство США, чтобы выступить за национальную сборную на Олипиаде-2024. Его супруга Виолетта сказала, что не сможет принять участие в играх из-за беременности. «Мы готовы [получить американское гражданство]», — заявила Виолетта Бида, ее слова приводит газета USA Today . Это делается для того, чтобы появилась возможность выступить за американскую сборную. Бида заявила, что не будет участвовать в Играх в Париже из-за беременности. Сейчас Олимпийский комитет США направил запрос в Конгресс для ускорения процедуры получения гражданства Сергеем. Ране супружеская пара подала документы на грин-карту. До уезда из России они служили в спортклубе Росгвардии. МВД уже объявило в розыск уехавших фехтовальщиков. Бида — призер чемпионата мира, а ее муж — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире. Сейчас они живут в Калифорнии.

Фехтовальщик Сергей Бида, уехавший из России, заявил, что намерен получить гражданство США, чтобы выступить за национальную сборную на Олипиаде-2024. Его супруга Виолетта сказала, что не сможет принять участие в играх из-за беременности. «Мы готовы [получить американское гражданство]», — заявила Виолетта Бида, ее слова приводит газета USA Today. Это делается для того, чтобы появилась возможность выступить за американскую сборную. Бида заявила, что не будет участвовать в Играх в Париже из-за беременности. Сейчас Олимпийский комитет США направил запрос в Конгресс для ускорения процедуры получения гражданства Сергеем. Ране супружеская пара подала документы на грин-карту. До уезда из России они служили в спортклубе Росгвардии. МВД уже объявило в розыск уехавших фехтовальщиков. Бида — призер чемпионата мира, а ее муж — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире. Сейчас они живут в Калифорнии.