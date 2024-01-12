Бежавший из России шпажист Бида хочет представлять США на Олимпиаде-2024

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Фехтовальщики заявили, что готовы получить американское гражданство Фото:

Фехтовальщик Сергей Бида, уехавший из России, заявил, что намерен получить гражданство США, чтобы выступить за национальную сборную на Олипиаде-2024. Его супруга Виолетта сказала, что не сможет принять участие в играх из-за беременности.

«Мы готовы [получить американское гражданство]», — заявила Виолетта Бида, ее слова приводит газета USA Today. Это делается для того, чтобы появилась возможность выступить за американскую сборную. Бида заявила, что не будет участвовать в Играх в Париже из-за беременности. Сейчас Олимпийский комитет США направил запрос в Конгресс для ускорения процедуры получения гражданства Сергеем.

Ране супружеская пара подала документы на грин-карту. До уезда из России они служили в спортклубе Росгвардии. МВД уже объявило в розыск уехавших фехтовальщиков. Бида — призер чемпионата мира, а ее муж — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире. Сейчас они живут в Калифорнии.

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Фехтовальщик Сергей Бида, уехавший из России, заявил, что намерен получить гражданство США, чтобы выступить за национальную сборную на Олипиаде-2024. Его супруга Виолетта сказала, что не сможет принять участие в играх из-за беременности. «Мы готовы [получить американское гражданство]», — заявила Виолетта Бида, ее слова приводит газета USA Today. Это делается для того, чтобы появилась возможность выступить за американскую сборную. Бида заявила, что не будет участвовать в Играх в Париже из-за беременности. Сейчас Олимпийский комитет США направил запрос в Конгресс для ускорения процедуры получения гражданства Сергеем. Ране супружеская пара подала документы на грин-карту. До уезда из России они служили в спортклубе Росгвардии. МВД уже объявило в розыск уехавших фехтовальщиков. Бида — призер чемпионата мира, а ее муж — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире. Сейчас они живут в Калифорнии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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