Доступ к телеэфиру на выборах РФ рискует стать платным для некоторых кандидатов

18 января 2024 в 05:08 Размер текста - 17 +

Партиям и кандидатам, набравшим на прошлых выборах менее 2%, придется платить за эфир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Бесплатный доступ к телеэфиру на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года, станет платным для партий и кандидатов, набравших на прошлых выборах менее 2% голосов. Соответствующие правило в среду 18 января утвердил Центризбирком (ЦИК). «Центризбирком (ЦИК) в среду утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для участников президентской кампании. Действует правило — партии и кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права на доступ к бесплатному эфиру», — передает « Коммерсант » информацию от секретаря ЦИКа Натальи Будариной. Норма вступит в силу после регистрации всех кандидатов на выборы. Лишившись возможности на бесплатный эфир, кандидаты смогут получить долю эфира и печатные площади за деньги. Заявки на жеребьевку для получения бесплатного времени, ЦИК будет принимать до 11 февраля 2024 года. Агитационный период начнется с 17 февраля и продлится до 00:00 15 марта. По состоянию на 11 января за пост президента России борются 11 кандидатов. Восемь из них выдвинулись от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев добавил, что еще 30 кандидатов не дошли до этого этапа.

Бесплатный доступ к телеэфиру на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года, станет платным для партий и кандидатов, набравших на прошлых выборах менее 2% голосов. Соответствующие правило в среду 18 января утвердил Центризбирком (ЦИК). «Центризбирком (ЦИК) в среду утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для участников президентской кампании. Действует правило — партии и кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права на доступ к бесплатному эфиру», — передает «Коммерсант» информацию от секретаря ЦИКа Натальи Будариной. Норма вступит в силу после регистрации всех кандидатов на выборы. Лишившись возможности на бесплатный эфир, кандидаты смогут получить долю эфира и печатные площади за деньги. Заявки на жеребьевку для получения бесплатного времени, ЦИК будет принимать до 11 февраля 2024 года. Агитационный период начнется с 17 февраля и продлится до 00:00 15 марта. По состоянию на 11 января за пост президента России борются 11 кандидатов. Восемь из них выдвинулись от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев добавил, что еще 30 кандидатов не дошли до этого этапа.