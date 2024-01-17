17 января 2024

Доступ к телеэфиру на выборах РФ рискует стать платным для некоторых кандидатов

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Партиям и кандидатам, набравшим на прошлых выборах менее 2%, придется платить за эфир Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Бесплатный доступ к телеэфиру на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года, станет платным для партий и кандидатов, набравших на прошлых выборах менее 2% голосов. Соответствующие правило в среду 18 января утвердил Центризбирком (ЦИК).

«Центризбирком (ЦИК) в среду утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для участников президентской кампании. Действует правило — партии и кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права на доступ к бесплатному эфиру», — передает «Коммерсант» информацию от секретаря ЦИКа Натальи Будариной.

Норма вступит в силу после регистрации всех кандидатов на выборы. Лишившись возможности на бесплатный эфир, кандидаты смогут получить долю эфира и печатные площади за деньги. Заявки на жеребьевку для получения бесплатного времени, ЦИК будет принимать до 11 февраля 2024 года. Агитационный период начнется с 17 февраля и продлится до 00:00 15 марта.

По состоянию на 11 января за пост президента России борются 11 кандидатов. Восемь из них выдвинулись от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев добавил, что еще 30 кандидатов не дошли до этого этапа.

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Бесплатный доступ к телеэфиру на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года, станет платным для партий и кандидатов, набравших на прошлых выборах менее 2% голосов. Соответствующие правило в среду 18 января утвердил Центризбирком (ЦИК). «Центризбирком (ЦИК) в среду утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для участников президентской кампании. Действует правило — партии и кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права на доступ к бесплатному эфиру», — передает «Коммерсант» информацию от секретаря ЦИКа Натальи Будариной. Норма вступит в силу после регистрации всех кандидатов на выборы. Лишившись возможности на бесплатный эфир, кандидаты смогут получить долю эфира и печатные площади за деньги. Заявки на жеребьевку для получения бесплатного времени, ЦИК будет принимать до 11 февраля 2024 года. Агитационный период начнется с 17 февраля и продлится до 00:00 15 марта. По состоянию на 11 января за пост президента России борются 11 кандидатов. Восемь из них выдвинулись от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев добавил, что еще 30 кандидатов не дошли до этого этапа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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