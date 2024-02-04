Выживший свидетель трагедии в Лисичанске рассказал о первых секундах теракта

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Клипарт. Сургут, больничная палата, медицина, больница, пациент
Сейчас очевидец лечится в больнице Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителя Лисичанска накрыло плитами, когда он выгружал продукты для пекарни. Выживший свидетель подробно рассказал о первых секундах после обстрела ВСУ.

«Привезли продукты питания — начали выгружать. Секунды… Слышу крики. Меня ударило что-то в спину, а после придавило плитами. Многие кричали „помогите“», — заявил свидетель трагедии. Его слова приводит telegram-канал Readovka. Очевидец поделился, что в первые секунды не мог осознать произошедшее.

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Люди оказались под завалами после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске: главное к этому часу

Когда мужчину достали спасатели, он потерял сознание. Однако позже пришел в себя и поблагодарил за то, что его вытащили из-под завалов. Сейчас он находится в больнице.

ВСУ обстреляли Лисичанск вечером 3 февраля. Под ударом оказалась пекарня. Как заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник, армия Украины специально ударила именно в то время, когда горожане шли за свежим хлебом.

В результате трагедии пострадали 28 человек, 10 получили ранения. Пасечник заявил, что армия РФ отомстит за удар.

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Жителя Лисичанска накрыло плитами, когда он выгружал продукты для пекарни. Выживший свидетель подробно рассказал о первых секундах после обстрела ВСУ. «Привезли продукты питания — начали выгружать. Секунды… Слышу крики. Меня ударило что-то в спину, а после придавило плитами. Многие кричали „помогите“», — заявил свидетель трагедии. Его слова приводит telegram-канал Readovka. Очевидец поделился, что в первые секунды не мог осознать произошедшее. Когда мужчину достали спасатели, он потерял сознание. Однако позже пришел в себя и поблагодарил за то, что его вытащили из-под завалов. Сейчас он находится в больнице. ВСУ обстреляли Лисичанск вечером 3 февраля. Под ударом оказалась пекарня. Как заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник, армия Украины специально ударила именно в то время, когда горожане шли за свежим хлебом. В результате трагедии пострадали 28 человек, 10 получили ранения. Пасечник заявил, что армия РФ отомстит за удар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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