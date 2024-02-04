Выживший свидетель трагедии в Лисичанске рассказал о первых секундах теракта

Жителя Лисичанска накрыло плитами, когда он выгружал продукты для пекарни. Выживший свидетель подробно рассказал о первых секундах после обстрела ВСУ.
«Привезли продукты питания — начали выгружать. Секунды… Слышу крики. Меня ударило что-то в спину, а после придавило плитами. Многие кричали „помогите“», — заявил свидетель трагедии. Его слова приводит telegram-канал Readovka. Очевидец поделился, что в первые секунды не мог осознать произошедшее.
Когда мужчину достали спасатели, он потерял сознание. Однако позже пришел в себя и поблагодарил за то, что его вытащили из-под завалов. Сейчас он находится в больнице.
ВСУ обстреляли Лисичанск вечером 3 февраля. Под ударом оказалась пекарня. Как заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник, армия Украины специально ударила именно в то время, когда горожане шли за свежим хлебом.
В результате трагедии пострадали 28 человек, 10 получили ранения. Пасечник заявил, что армия РФ отомстит за удар.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.