Глава Крыма выразил негодование из-за удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Глава Крыма Аксенов обвинил ВСУ в теракте после удара по пекарне в Лисичанске

04 февраля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Обстрел пекарни в Лисичанске (ЛНР) — это террористический акт ВСУ. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Обстрел пекарни в Лисичанске — еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования от имени всех крымчан, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. ВСУ нанесли удар по Лисичанску 3 февраля. Обстрел пришелся именно на то время, когда горожане шли за свежим хлебом. Десятки человек оказались под завалами пекарни. По последним сообщениям, в результате обстрела погибли 28 человек, а 10 пострадали. В ЛНР сообщили, что четыре пациента сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. При необходимости их увезут в федеральные клиники.