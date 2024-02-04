Глава Крыма выразил негодование из-за удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Глава Крыма Аксенов обвинил ВСУ в теракте после удара по пекарне в Лисичанске
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Сергей Аксенов заявил, что крымчане сочувствуют пострадавшим от теракта ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обстрел пекарни в Лисичанске (ЛНР) — это террористический акт ВСУ. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обстрел пекарни в Лисичанске — еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования от имени всех крымчан, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

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Люди оказались под завалами после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске: главное к этому часу

ВСУ нанесли удар по Лисичанску 3 февраля. Обстрел пришелся именно на то время, когда горожане шли за свежим хлебом. Десятки человек оказались под завалами пекарни.

По последним сообщениям, в результате обстрела погибли 28 человек, а 10 пострадали. В ЛНР сообщили, что четыре пациента сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. При необходимости их увезут в федеральные клиники.

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Обстрел пекарни в Лисичанске (ЛНР) — это террористический акт ВСУ. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Обстрел пекарни в Лисичанске — еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования от имени всех крымчан, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. ВСУ нанесли удар по Лисичанску 3 февраля. Обстрел пришелся именно на то время, когда горожане шли за свежим хлебом. Десятки человек оказались под завалами пекарни. По последним сообщениям, в результате обстрела погибли 28 человек, а 10 пострадали. В ЛНР сообщили, что четыре пациента сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. При необходимости их увезут в федеральные клиники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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