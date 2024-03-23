В Женеве российское постпредство приспустило флаг из-за теракта в «Крокусе»

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Российское постпредство при ООН в Женеве приспустило флаг в знак траура Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Постоянное представительство России при ООН в Женеве приспустило российский флаг в знак траура в связи с терактом в подмосковье в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава ведомства Геннадии Гатилов

«В знак траура и солидарности со всеми жертвами сегодняшней жуткой трагедии в Москве в нашем постпредстве приспущен государственный флаг», — заявил Гатилов в своем telegram-канале. Он также назвал теракт преступлением против человечности и выразил слова соболезнования и сочувствия семьям жертв и пострадавших.

В своем заявлении он отметил, что получает слова поддержки от жителей Швейцарии и дипломатов из дружественных стран. Но также надеется, что «нелюдям, хладнокровно в упор расстреливавшим женщин и детей, пощады не будет».

Вечером 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус сити холл». В этот день в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло 40 человек. Более 100 пострадали, в их числе есть дети.

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Постоянное представительство России при ООН в Женеве приспустило российский флаг в знак траура в связи с терактом в подмосковье в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава ведомства Геннадии Гатилов «В знак траура и солидарности со всеми жертвами сегодняшней жуткой трагедии в Москве в нашем постпредстве приспущен государственный флаг», — заявил Гатилов в своем telegram-канале. Он также назвал теракт преступлением против человечности и выразил слова соболезнования и сочувствия семьям жертв и пострадавших. В своем заявлении он отметил, что получает слова поддержки от жителей Швейцарии и дипломатов из дружественных стран. Но также надеется, что «нелюдям, хладнокровно в упор расстреливавшим женщин и детей, пощады не будет». Вечером 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус сити холл». В этот день в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло 40 человек. Более 100 пострадали, в их числе есть дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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