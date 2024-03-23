В Женеве российское постпредство приспустило флаг из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Российское постпредство при ООН в Женеве приспустило флаг в знак траура Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Постоянное представительство России при ООН в Женеве приспустило российский флаг в знак траура в связи с терактом в подмосковье в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава ведомства Геннадии Гатилов «В знак траура и солидарности со всеми жертвами сегодняшней жуткой трагедии в Москве в нашем постпредстве приспущен государственный флаг», — заявил Гатилов в своем telegram-канале. Он также назвал теракт преступлением против человечности и выразил слова соболезнования и сочувствия семьям жертв и пострадавших. В своем заявлении он отметил, что получает слова поддержки от жителей Швейцарии и дипломатов из дружественных стран. Но также надеется, что «нелюдям, хладнокровно в упор расстреливавшим женщин и детей, пощады не будет». Вечером 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус сити холл». В этот день в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло 40 человек. Более 100 пострадали, в их числе есть дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянное представительство России при ООН в Женеве приспустило российский флаг в знак траура в связи с терактом в подмосковье в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава ведомства Геннадии Гатилов «В знак траура и солидарности со всеми жертвами сегодняшней жуткой трагедии в Москве в нашем постпредстве приспущен государственный флаг», — заявил Гатилов в своем telegram-канале. Он также назвал теракт преступлением против человечности и выразил слова соболезнования и сочувствия семьям жертв и пострадавших. В своем заявлении он отметил, что получает слова поддержки от жителей Швейцарии и дипломатов из дружественных стран. Но также надеется, что «нелюдям, хладнокровно в упор расстреливавшим женщин и детей, пощады не будет». Вечером 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус сити холл». В этот день в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло 40 человек. Более 100 пострадали, в их числе есть дети.