Меллстроя в третий раз объявили в розыск

28 мая 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

МВД России заинтересовалось Мэллстроем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Белорусского стримера Мэллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) в третий раз объявили в розыск. Это следует из данных российского Министерства внутренних дел. Не уточняется, по какой причине Бурим разыскивается. Однако уточняется, что преследование началось по уголовной статье. Ранее Мэллстрой разыскивался полицией Белоруссии из-за того, что он скрывался от военкомата на родине. Позже им заинтересовалось МВД России из-за избиения на стриме девушки. Скриншот: сайт МВД РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белорусского стримера Мэллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) в третий раз объявили в розыск. Это следует из данных российского Министерства внутренних дел. Не уточняется, по какой причине Бурим разыскивается. Однако уточняется, что преследование началось по уголовной статье. Ранее Мэллстрой разыскивался полицией Белоруссии из-за того, что он скрывался от военкомата на родине. Позже им заинтересовалось МВД России из-за избиения на стриме девушки.