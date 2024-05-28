Меллстроя в третий раз объявили в розыск

МВД России заинтересовалось Мэллстроем
Белорусского стримера Мэллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) в третий раз объявили в розыск. Это следует из данных российского Министерства внутренних дел.
Не уточняется, по какой причине Бурим разыскивается. Однако уточняется, что преследование началось по уголовной статье.
Ранее Мэллстрой разыскивался полицией Белоруссии из-за того, что он скрывался от военкомата на родине. Позже им заинтересовалось МВД России из-за избиения на стриме девушки.
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