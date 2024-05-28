Меллстроя в третий раз объявили в розыск

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Клипарт, разное. Екатеринбург, полиция, конвой, мвд россии
МВД России заинтересовалось Мэллстроем Фото:

Белорусского стримера Мэллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) в третий раз объявили в розыск. Это следует из данных российского Министерства внутренних дел.

Не уточняется, по какой причине Бурим разыскивается. Однако уточняется, что преследование началось по уголовной статье.

Ранее Мэллстрой разыскивался полицией Белоруссии из-за того, что он скрывался от военкомата на родине. Позже им заинтересовалось МВД России из-за избиения на стриме девушки.

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Белорусского стримера Мэллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) в третий раз объявили в розыск. Это следует из данных российского Министерства внутренних дел. Не уточняется, по какой причине Бурим разыскивается. Однако уточняется, что преследование началось по уголовной статье. Ранее Мэллстрой разыскивался полицией Белоруссии из-за того, что он скрывался от военкомата на родине. Позже им заинтересовалось МВД России из-за избиения на стриме девушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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