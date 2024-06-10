ВСУ бросают раненых бойцов на передовой в Часовом Яре

10 июня 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

ВСУ покидают передовую в Часовом Яре (архивное фото) Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВСУ перестали эвакуировать раненых с передовой в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Новость по теме ВСУ бросили позиции в Часове Яре: карта СВО на 8 июня «Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сообщил советник в эфире «Первого канала». По данным Кимаковского, сейчас в городе успешно работают российские силы. Например, бойцы почти зачистили от ВСУ микрорайон Канал. Ранее ВСУ сняли усиление обороны и перебросили войска на харьковское направление. Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что ВС России освободят Часов Яр в ближайшее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие ВСУ перестали эвакуировать раненых с передовой в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сообщил советник в эфире «Первого канала». По данным Кимаковского, сейчас в городе успешно работают российские силы. Например, бойцы почти зачистили от ВСУ микрорайон Канал. Ранее ВСУ сняли усиление обороны и перебросили войска на харьковское направление. Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что ВС России освободят Часов Яр в ближайшее время.