Военнослужащие ВСУ перестали эвакуировать раненых с передовой в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сообщил советник в эфире «Первого канала». По данным Кимаковского, сейчас в городе успешно работают российские силы. Например, бойцы почти зачистили от ВСУ микрорайон Канал.
Ранее ВСУ сняли усиление обороны и перебросили войска на харьковское направление. Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что ВС России освободят Часов Яр в ближайшее время.
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