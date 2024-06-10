ВСУ бросают раненых бойцов на передовой в Часовом Яре

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ВСУ покидают передовую в Часовом Яре (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ перестали эвакуировать раненых с передовой в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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«Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сообщил советник в эфире «Первого канала». По данным Кимаковского, сейчас в городе успешно работают российские силы. Например, бойцы почти зачистили от ВСУ микрорайон Канал.

Ранее ВСУ сняли усиление обороны и перебросили войска на харьковское направление. Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что ВС России освободят Часов Яр в ближайшее время.

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Военнослужащие ВСУ перестали эвакуировать раненых с передовой в Часовом Яре. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сообщил советник в эфире «Первого канала». По данным Кимаковского, сейчас в городе успешно работают российские силы. Например, бойцы почти зачистили от ВСУ микрорайон Канал. Ранее ВСУ сняли усиление обороны и перебросили войска на харьковское направление. Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что ВС России освободят Часов Яр в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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