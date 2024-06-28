В Боливии назвали визит президента в Россию возможным поводом для переворота

Минобороны Боливии: визит президента в Россию мог привести к попытке переворота
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо предполагает, что визит президента страны в Россию мог спровоцировать попытку государственного переворота. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Могут быть разные факторы внешнего характера. Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС», — сказал министр, передают РИА Новости. Он отметил, что Боливия активно сотрудничает с Россией и Китаем в сфере производства лития. Он выразил мнение, что страны, противостоящие группировке БРИКС, могли захотеть вновь установить контроль над политикой и ресурсами страны.

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Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо предполагает, что визит президента страны в Россию мог спровоцировать попытку государственного переворота. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. «Могут быть разные факторы внешнего характера. Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС», — сказал министр, передают РИА Новости. Он отметил, что Боливия активно сотрудничает с Россией и Китаем в сфере производства лития. Он выразил мнение, что страны, противостоящие группировке БРИКС, могли захотеть вновь установить контроль над политикой и ресурсами страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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