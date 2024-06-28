В Боливии назвали визит президента в Россию возможным поводом для переворота

Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо предполагает, что визит президента страны в Россию мог спровоцировать попытку государственного переворота. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«Могут быть разные факторы внешнего характера. Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС», — сказал министр, передают РИА Новости. Он отметил, что Боливия активно сотрудничает с Россией и Китаем в сфере производства лития. Он выразил мнение, что страны, противостоящие группировке БРИКС, могли захотеть вновь установить контроль над политикой и ресурсами страны.
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