Суд заново рассмотрит дело о махинациях с поставкой медтехники Минобороны

14 августа 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Возобновлено дело о хищении 400 миллионов рублей при закупке Минобороны РФ медоборудования в пандемию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Столичный суд возобновил дело о хищении 400 миллионов рублей при закупке Минобороны РФ медоборудования в пандемию. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что военное ведомство получило аппараты для сна вместо ИВЛ. «Обвиняемые должны были поставить военному ведомству аппараты искусственной вентиляции легких. Вместо этого они продали Министерству обороны по завышенной стоимости приборы для улучшения качества сна», — передает «Коммерсантъ». Дело передано в Басманный районный суд. По данным источника издания, обвиняемыми по делу проходят дизайнер Ферутдин Закиров и замдиректора ФГУП «Главного военного строительного управления №4» Лариса Леонтьева. Им вменяется в вину хищение 400 миллионов рублей при поставке медоборудования по завышенной стоимости. Ранее главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУИР Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова суд обвинили в хищении госсредств на сумму более 30 миллионов рублей. Вину они признали и сейчас находятся под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Столичный суд возобновил дело о хищении 400 миллионов рублей при закупке Минобороны РФ медоборудования в пандемию. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что военное ведомство получило аппараты для сна вместо ИВЛ. «Обвиняемые должны были поставить военному ведомству аппараты искусственной вентиляции легких. Вместо этого они продали Министерству обороны по завышенной стоимости приборы для улучшения качества сна», — передает «Коммерсантъ». Дело передано в Басманный районный суд. По данным источника издания, обвиняемыми по делу проходят дизайнер Ферутдин Закиров и замдиректора ФГУП «Главного военного строительного управления №4» Лариса Леонтьева. Им вменяется в вину хищение 400 миллионов рублей при поставке медоборудования по завышенной стоимости. Ранее главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУИР Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова суд обвинили в хищении госсредств на сумму более 30 миллионов рублей. Вину они признали и сейчас находятся под стражей.