08 августа 2024

«Коммерсант»: фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» признали вину

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Арестованные по делу «Патриота» начали сотрудничать со следствием Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Главные фигуранты уголовного дела о хищениях в парке «Патриот» признали свою вину. Их обвиняют в хищении государственных средств на десятки миллионов рублей.

«Главные фигуранты уголовного дела о хищениях в „Патриоте“ — полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров признали вину. По версии СКР, деньги похищались путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров», — пишет «Коммерсант».

По данным следствия, Шестеров вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, который был арестован 5 августа, причастен к хищению госсредств в размере более 30 млн рублей. Расследование продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей.

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Главные фигуранты уголовного дела о хищениях в парке «Патриот» признали свою вину. Их обвиняют в хищении государственных средств на десятки миллионов рублей. «Главные фигуранты уголовного дела о хищениях в „Патриоте“ — полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров признали вину. По версии СКР, деньги похищались путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров», — пишет «Коммерсант». По данным следствия, Шестеров вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, который был арестован 5 августа, причастен к хищению госсредств в размере более 30 млн рублей. Расследование продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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