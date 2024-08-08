«Коммерсант»: фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» признали вину

09 августа 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Арестованные по делу «Патриота» начали сотрудничать со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Главные фигуранты уголовного дела о хищениях в парке «Патриот» признали свою вину. Их обвиняют в хищении государственных средств на десятки миллионов рублей. «Главные фигуранты уголовного дела о хищениях в „Патриоте“ — полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров признали вину. По версии СКР, деньги похищались путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров», — пишет « Коммерсант ». По данным следствия, Шестеров вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, который был арестован 5 августа, причастен к хищению госсредств в размере более 30 млн рублей. Расследование продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные фигуранты уголовного дела о хищениях в парке «Патриот» признали свою вину. Их обвиняют в хищении государственных средств на десятки миллионов рублей. «Главные фигуранты уголовного дела о хищениях в „Патриоте“ — полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров признали вину. По версии СКР, деньги похищались путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров», — пишет «Коммерсант». По данным следствия, Шестеров вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, который был арестован 5 августа, причастен к хищению госсредств в размере более 30 млн рублей. Расследование продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей.