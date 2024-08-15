15 августа 2024

Якушев: «Единая Россия» доставила в Курскую область более 800 тонн гумпомощи. Фото

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Якушев в ходе поездки передал гумпомощь и курским медикам
Якушев в ходе поездки передал гумпомощь и курским медикам Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курскую область, пострадавшую от атак ВСУ, «Единая Россия» передает бытовую технику, продукты, воду, одежду, а также стройматериалы и все необходимое для работы ПВР и восстановления разрушенных домов. Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что в рамках гуманитарной миссии уже отправлено более 800 тонн груза.

«Наша задача — помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Партия передает бытовую технику, продукты, воду, одежду стройматериалы — все необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населенных пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов», — сообщил Якушев по итогам поездки в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР.

Якушев отметил, что сейчас основным вопросом является логистика волонтеров. В ближайшее время поступят еще 10 машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей в дополнение к двум имеющимся.

По его словам, поддержка оказывает и курским медикам. Ранее им передали средства РЭБ для установки на автомобили скорой помощи. Владимир Якушев заявил, что в Курскую областную клиническую больницу доставлены рации, бытовая техника, продукты и вода.

«Это наша отдельная задача. Все наши региональные отделения — с Курской областью», — заявил Владимир Якушев.

Ранее уральские благотворители собрали и отправили в Курскую область более 100 тонн гуманитарной помощи. В составе груза 3000 раскладушек с матрасами, постельным бельем, одеялами и подушками, а также продукты с долгим сроком хранения.

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В Курскую область, пострадавшую от атак ВСУ, «Единая Россия» передает бытовую технику, продукты, воду, одежду, а также стройматериалы и все необходимое для работы ПВР и восстановления разрушенных домов. Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что в рамках гуманитарной миссии уже отправлено более 800 тонн груза. «Наша задача — помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Партия передает бытовую технику, продукты, воду, одежду стройматериалы — все необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населенных пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов», — сообщил Якушев по итогам поездки в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР. Якушев отметил, что сейчас основным вопросом является логистика волонтеров. В ближайшее время поступят еще 10 машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей в дополнение к двум имеющимся. По его словам, поддержка оказывает и курским медикам. Ранее им передали средства РЭБ для установки на автомобили скорой помощи. Владимир Якушев заявил, что в Курскую областную клиническую больницу доставлены рации, бытовая техника, продукты и вода. «Это наша отдельная задача. Все наши региональные отделения — с Курской областью», — заявил Владимир Якушев. Ранее уральские благотворители собрали и отправили в Курскую область более 100 тонн гуманитарной помощи. В составе груза 3000 раскладушек с матрасами, постельным бельем, одеялами и подушками, а также продукты с долгим сроком хранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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