Американский актер и продюсер Майкл Дуглас возмутился тем, что западные страны не одобрили Украине удары дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом артист заявил после посещения Киева в качестве «посла доброй воли ООН». Он подчеркнул, что ему грустно из-за того, что страны Запада боятся рисков ядерной войны.
«Голливудский актёр [Дуглас] выразил сожаление в связи с тем, что Запад не разрешает Киеву бить оружием НАТО вглубь России», — передает Life.ru. Актер заявил, что ему грустно от того, что западные политики бояться ядерной войны и этот страх сдерживает их решение.
Дуглас приезжал в Киев 11 сентября в статусе посла доброй воли ООН. 12 сентября он участвовал в Саммите первых леди и джентльменов, организованном женой президента Украины Еленой Зеленской.
Президент России Владимир Путин предупреждал о вовлечении стран НАТО в конфликт на Украине, если они одобрят удары своим дальнобойным оружием по российским объектам. После этого предупреждения британский премьер Кир Стармер сразу же заявил о нежелании Лондона вступать в конфликт с Москвой, а переговоры лидера Соединенного Королевства и президента США Джо Байдена по соответствующему вопросу закончились ничем.
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