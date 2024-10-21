21 октября 2024

«Сбер» поднимет ставки по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Ставки по рыночным программам для покупки жилья вырастут сразу на три пункта
Ставки по рыночным программам для покупки жилья вырастут сразу на три пункта Фото:

Сбербанк собирается поднять ставку по рыночной ипотеке до 25%. Банк также с 22 октября возобновит выдачу семейной ипотеки, но с изменившимися требованиями к первоначальному взносу, пояснили представители финансовой организации.

«С 22 октября существенно меняются условия ипотечного кредитования. Минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24,9%, на готовое — 24,6%. Базовые ставки (без дисконтов) возрастут на 27,2% и 27,5% соответственно», — пояснили в «Сбере» РБК.

В компании добавили, по ранее одобренным заявкам кредиты на прежних условиях будут выдаваться только до 1 ноября текущего года. «Сбер» со 2 октября начал повышать ставки по базовым ипотечным программам, напоминает RT. О том, какие банки ранее увеличили полную стоимость ипотечного кредита — узнаете из материала URA.RU.

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Сбербанк собирается поднять ставку по рыночной ипотеке до 25%. Банк также с 22 октября возобновит выдачу семейной ипотеки, но с изменившимися требованиями к первоначальному взносу, пояснили представители финансовой организации. «С 22 октября существенно меняются условия ипотечного кредитования. Минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24,9%, на готовое — 24,6%. Базовые ставки (без дисконтов) возрастут на 27,2% и 27,5% соответственно», — пояснили в «Сбере» РБК. В компании добавили, по ранее одобренным заявкам кредиты на прежних условиях будут выдаваться только до 1 ноября текущего года. «Сбер» со 2 октября начал повышать ставки по базовым ипотечным программам, напоминает RT. О том, какие банки ранее увеличили полную стоимость ипотечного кредита — узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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