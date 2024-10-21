«Сбер» поднимет ставки по ипотеке

Сбербанк собирается поднять ставку по рыночной ипотеке до 25%. Банк также с 22 октября возобновит выдачу семейной ипотеки, но с изменившимися требованиями к первоначальному взносу, пояснили представители финансовой организации.
«С 22 октября существенно меняются условия ипотечного кредитования. Минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24,9%, на готовое — 24,6%. Базовые ставки (без дисконтов) возрастут на 27,2% и 27,5% соответственно», — пояснили в «Сбере» РБК.
В компании добавили, по ранее одобренным заявкам кредиты на прежних условиях будут выдаваться только до 1 ноября текущего года. «Сбер» со 2 октября начал повышать ставки по базовым ипотечным программам, напоминает RT. О том, какие банки ранее увеличили полную стоимость ипотечного кредита — узнаете из материала URA.RU.
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