Банки поднимают ставки по ипотечным кредитам на фоне ожидания повышения ключевой ставки

В России банки начали поднимать ставки по ипотечным кредитам
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки России повышают ставки по ипотекам почти на три процентных пункта, сообщили пресс-службы организаций
Банки России повышают ставки по ипотекам почти на три процентных пункта, сообщили пресс-службы организаций Фото:

Российские банки поднимают процентные ставки по ипотекам из-за возможного повышения ключевой ставки ЦБ России. Об этом сообщили пресс-службы банков. 

«Газпромбанк повысил ставки по ипотечным программам по первичке на 1-1,2 процентных пункта, до 23,9-25% годовых», — сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службы банков и данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs. Там отметили, что Сбер повысил ставки на три процентных пункта по всем базовым ипотекам, на столько же пунктов по первичке и вторичке повысил ставки Альфа-банк, ВТБ — на 2,7 до 24,7-26,4%. В Совкомбанке ставки по одной из видов ипотек выросли до 25,49%.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ может повысить ставку с 19% минимум до 20%. Это рекордное значение для отечественного рынка, которое до этого было достигнуто в феврале 2022 года.

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Российские банки поднимают процентные ставки по ипотекам из-за возможного повышения ключевой ставки ЦБ России. Об этом сообщили пресс-службы банков.  «Газпромбанк повысил ставки по ипотечным программам по первичке на 1-1,2 процентных пункта, до 23,9-25% годовых», — сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службы банков и данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs. Там отметили, что Сбер повысил ставки на три процентных пункта по всем базовым ипотекам, на столько же пунктов по первичке и вторичке повысил ставки Альфа-банк, ВТБ — на 2,7 до 24,7-26,4%. В Совкомбанке ставки по одной из видов ипотек выросли до 25,49%. Ранее стало известно, что ЦБ РФ может повысить ставку с 19% минимум до 20%. Это рекордное значение для отечественного рынка, которое до этого было достигнуто в феврале 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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