Банки поднимают ставки по ипотечным кредитам на фоне ожидания повышения ключевой ставки

Российские банки поднимают процентные ставки по ипотекам из-за возможного повышения ключевой ставки ЦБ России. Об этом сообщили пресс-службы банков.
«Газпромбанк повысил ставки по ипотечным программам по первичке на 1-1,2 процентных пункта, до 23,9-25% годовых», — сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службы банков и данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs. Там отметили, что Сбер повысил ставки на три процентных пункта по всем базовым ипотекам, на столько же пунктов по первичке и вторичке повысил ставки Альфа-банк, ВТБ — на 2,7 до 24,7-26,4%. В Совкомбанке ставки по одной из видов ипотек выросли до 25,49%.
Ранее стало известно, что ЦБ РФ может повысить ставку с 19% минимум до 20%. Это рекордное значение для отечественного рынка, которое до этого было достигнуто в феврале 2022 года.
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