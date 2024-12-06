В Нижнем Новгороде крупный пожар

В Нижнем Новгороде на Московском шоссе произошел крупный пожар в производственно-складском здании. Площадь возгорания составляет около 8,4 тысячи квадратных метров.
«На Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительно, площадь составляет 8,4 тысячи квадратов», — написали в telegram-канале МЧС России. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли на площади 900 квадратных метров. На территории, охваченной огнем, сейчас задействованы более ста специалистов и 35 единиц технического оборудования.
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