Возможны ли переговоры Путина с Трампом и Зеленским: главные заявления Пескова 24 января

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин уже высказывал готовность к обсуждению вопросов ядерного разоружения с Соединенными Штатами Америки. В Кремле также сообщили о готовности Путина провести телефонный разговор с Трампом. Главные заявления Пескова в рамках конференц-колла 24 января — в материале URA.RU.
Путин посетит МГУ в преддверии Дня студента
В Кремле сообщили, что в пятницу, 24 января, президент России Владимир Путин посетит Московский государственный университет. Он поздравит учащихся с Днем российского студенчества, который отмечается 25 января, зайдет в музей университета и вручит коллективу ВУЗа орден за доблестный труд.
Сокращение ядерного потенциала
Песков отметил, что именно Путин ранее выразил готовность к диалогу с США по вопросам ядерного разоружения. Так пресс-секретарь отреагировал на недавние заявления Трампа о том, что он почти убедил Россию и Китай отказаться от ядерного оружия. По словам Пескова, в текущей ситуации необходимо учитывать весь ядерный потенциал, включая ядерные арсеналы таких стран, как Франция и Великобритания.
Переговоры Путина и Трампа
В Кремле заявили, что Путин выразил готовность к телефонному разговору с Трампом. На текущий момент Москва ожидает инициативы от Вашингтона. Песков уточнил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.
Переговоры Зеленского и Путина
Песков заявил, что Зеленский ограничил свои возможности проведения переговоров с Россией, издав соответствующий указ в 2022 году. Также он подчеркнул, что термин «сделка» не подходит для описания возможных переговоров, предпочтительнее использовать слово «урегулирование».
Продление программы «Время героев»
В Кремле заявили, что после завершения нового этапа проекта «Время героев», который направлен на развитие управленческих компетенций среди ветеранов СВО, общение с участниками программы будет продолжено. Он уточнил, что конкретные решения о формах дальнейшего взаимодействия пока не приняты.
Парижское соглашение
В Кремле отметили, что Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату. По словам Пескова, вопрос об отказе от участия в этом международном договоре в настоящее время не рассматривается.
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