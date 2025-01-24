Возможны ли переговоры Путина с Трампом и Зеленским: главные заявления Пескова 24 января

Песков: Путин готов к разговору с Трампом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что Москва ждет инициативы Вашингтона в переговорах
Песков отметил, что Москва ждет инициативы Вашингтона в переговорах Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин уже высказывал готовность к обсуждению вопросов ядерного разоружения с Соединенными Штатами Америки. В Кремле также сообщили о готовности Путина провести телефонный разговор с Трампом. Главные заявления Пескова в рамках конференц-колла 24 января — в материале URA.RU. 

Путин посетит МГУ в преддверии Дня студента

В Кремле сообщили, что в пятницу, 24 января, президент России Владимир Путин посетит Московский государственный университет. Он поздравит учащихся с Днем российского студенчества, который отмечается 25 января, зайдет в музей университета и вручит коллективу ВУЗа орден за доблестный труд.

Сокращение ядерного потенциала 

Песков отметил, что именно Путин ранее выразил готовность к диалогу с США по вопросам ядерного разоружения. Так пресс-секретарь отреагировал на недавние заявления Трампа о том, что он почти убедил Россию и Китай отказаться от ядерного оружия. По словам Пескова, в текущей ситуации необходимо учитывать весь ядерный потенциал, включая ядерные арсеналы таких стран, как Франция и Великобритания.

Переговоры Путина и Трампа

В Кремле заявили, что Путин выразил готовность к телефонному разговору с Трампом. На текущий момент Москва ожидает инициативы от Вашингтона. Песков уточнил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

Переговоры Зеленского и Путина

Песков заявил, что Зеленский ограничил свои возможности проведения переговоров с Россией, издав соответствующий указ в 2022 году. Также он подчеркнул, что термин «сделка» не подходит для описания возможных переговоров, предпочтительнее использовать слово «урегулирование».

Продление программы «Время героев»

В Кремле заявили, что после завершения нового этапа проекта «Время героев», который направлен на развитие управленческих компетенций среди ветеранов СВО, общение с участниками программы будет продолжено. Он уточнил, что конкретные решения о формах дальнейшего взаимодействия пока не приняты.

Парижское соглашение

В Кремле отметили, что Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату. По словам Пескова, вопрос об отказе от участия в этом международном договоре в настоящее время не рассматривается.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин уже высказывал готовность к обсуждению вопросов ядерного разоружения с Соединенными Штатами Америки. В Кремле также сообщили о готовности Путина провести телефонный разговор с Трампом. Главные заявления Пескова в рамках конференц-колла 24 января — в материале URA.RU.  Путин посетит МГУ в преддверии Дня студента В Кремле сообщили, что в пятницу, 24 января, президент России Владимир Путин посетит Московский государственный университет. Он поздравит учащихся с Днем российского студенчества, который отмечается 25 января, зайдет в музей университета и вручит коллективу ВУЗа орден за доблестный труд. Сокращение ядерного потенциала  Песков отметил, что именно Путин ранее выразил готовность к диалогу с США по вопросам ядерного разоружения. Так пресс-секретарь отреагировал на недавние заявления Трампа о том, что он почти убедил Россию и Китай отказаться от ядерного оружия. По словам Пескова, в текущей ситуации необходимо учитывать весь ядерный потенциал, включая ядерные арсеналы таких стран, как Франция и Великобритания. Переговоры Путина и Трампа В Кремле заявили, что Путин выразил готовность к телефонному разговору с Трампом. На текущий момент Москва ожидает инициативы от Вашингтона. Песков уточнил, что дополнительная информация будет предоставлена позже. Переговоры Зеленского и Путина Песков заявил, что Зеленский ограничил свои возможности проведения переговоров с Россией, издав соответствующий указ в 2022 году. Также он подчеркнул, что термин «сделка» не подходит для описания возможных переговоров, предпочтительнее использовать слово «урегулирование». Продление программы «Время героев» В Кремле заявили, что после завершения нового этапа проекта «Время героев», который направлен на развитие управленческих компетенций среди ветеранов СВО, общение с участниками программы будет продолжено. Он уточнил, что конкретные решения о формах дальнейшего взаимодействия пока не приняты. Парижское соглашение В Кремле отметили, что Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату. По словам Пескова, вопрос об отказе от участия в этом международном договоре в настоящее время не рассматривается.
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