Bloomberg: США не согласились ограничить поставки оружия Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европа опасается, что Трамп может пойти на условия, несовместимые с интересами Украины
Европа опасается, что Трамп может пойти на условия, несовместимые с интересами Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты отказались ограничивать поставки вооружений в Киев в рамках достижения мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg. 

«Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил жизненно важные поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения», — передает агентство. Там добавили, что Россия предъявила жесткие условия для заключения договора, среди которых — требование остановить отправку вооружений на Украину. Эту позицию Киев и его союзники отклонили.

Европейские политические деятели выражают опасения относительно того, что желание Трампа достичь дипломатического успеха может привести к тому, что он пойдет на компромиссы. Существует риск, что американский президент согласится на условия, несовместимые с интересами Украины.

Ранее стало известно, что Трамп стремится заключить договор о прекращении огня к 20 апреля, в день празднования Пасхи. Однако даты перемирия могут измениться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты отказались ограничивать поставки вооружений в Киев в рамках достижения мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.  «Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил жизненно важные поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения», — передает агентство. Там добавили, что Россия предъявила жесткие условия для заключения договора, среди которых — требование остановить отправку вооружений на Украину. Эту позицию Киев и его союзники отклонили. Европейские политические деятели выражают опасения относительно того, что желание Трампа достичь дипломатического успеха может привести к тому, что он пойдет на компромиссы. Существует риск, что американский президент согласится на условия, несовместимые с интересами Украины. Ранее стало известно, что Трамп стремится заключить договор о прекращении огня к 20 апреля, в день празднования Пасхи. Однако даты перемирия могут измениться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...