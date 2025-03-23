Bloomberg: США не согласились ограничить поставки оружия Киеву

Соединенные Штаты отказались ограничивать поставки вооружений в Киев в рамках достижения мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.
«Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил жизненно важные поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения», — передает агентство. Там добавили, что Россия предъявила жесткие условия для заключения договора, среди которых — требование остановить отправку вооружений на Украину. Эту позицию Киев и его союзники отклонили.
Европейские политические деятели выражают опасения относительно того, что желание Трампа достичь дипломатического успеха может привести к тому, что он пойдет на компромиссы. Существует риск, что американский президент согласится на условия, несовместимые с интересами Украины.
Ранее стало известно, что Трамп стремится заключить договор о прекращении огня к 20 апреля, в день празднования Пасхи. Однако даты перемирия могут измениться.
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