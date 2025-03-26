В Петербурге мошенники выманили более миллиона рублей у поэта Петра Чейгина

В Петербурге у 76-летнего известного российского поэта и лауреата премии Андрея Белого Петра Чейгина мошенники выманили более одного миллиона рублей. Преступники, представившиеся сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), обманным путем убедили поэта передать значительную сумму денег. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«С 17 по 20 марта жителю Московского района звонил неизвестный, который представлялся сотрудником ФНС. Введя пожилого мужчину в заблуждение и злоупотребив доверием, под предлогом сохранения денежных средств, злоумышленник убедил его передать 1 114 950 рублей курьеру у дома по месту жительства на Ленинском проспекте», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Пожилой мужчина не смог запомнить приметы злоумышленника.
Петр Николаевич Чейгин, родившийся в 1947 году, является автором множества стихотворений и получил широкую известность в литературных кругах. Его первые стихи были опубликованы еще в 1974 году в самиздате, а первая официальная публикация в СССР состоялась в 1985 году. За свои литературные достижения Чейгин был удостоен Премии Андрея Белого.
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