07 апреля 2025
06 апреля 2025

В Петербурге на снос незаконного спортклуба уйдет 90 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание было отключено от канализации, обнесено забором и опечатано
Здание было отключено от канализации, обнесено забором и опечатано Фото:

Спортивный комплекс Sport Palace на Крестовском острове в Петербурге будет снесен. Причина демонтажа заключается в том, что постройка была возведена с нарушениями и признана самовольной. Стоимость работ по сносу составит 92,3 миллиона рублей, как следует из данных портала госзакупок.

«Демонтаж элитного спортивного комплекса на Крестовском острове обойдётся в 92,3 млн рублей. Речь идёт о фитнес-клубе Sport Palace, построенном на территории объекта культурного наследия регионального значения — в Приморском парке Победы», — пишет портал 78.ru.

Sport Palace открылся более десяти лет назад и включал в себя не только детскую теннисную школу, как планировалось изначально, но и элитный фитнес-клуб, пять бассейнов, гольф-симулятор и ресторан. Изменения в законодательстве привели к тому, что комплекс не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию. В 2016 году договор с инвестором был расторгнут, и суд обязал собственника к демонтажу здания. Демонтажный процесс будет сложным, поскольку здание придется разбирать вручную. Проектная документация для демонтажа была разработана в 2024 году, сейчас ожидается начало работ. Здание было отключено от канализации, обнесено забором и опечатано, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. В 2024 году в комплексе произошел крупный пожар.

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Спортивный комплекс Sport Palace на Крестовском острове в Петербурге будет снесен. Причина демонтажа заключается в том, что постройка была возведена с нарушениями и признана самовольной. Стоимость работ по сносу составит 92,3 миллиона рублей, как следует из данных портала госзакупок. «Демонтаж элитного спортивного комплекса на Крестовском острове обойдётся в 92,3 млн рублей. Речь идёт о фитнес-клубе Sport Palace, построенном на территории объекта культурного наследия регионального значения — в Приморском парке Победы», — пишет портал 78.ru. Sport Palace открылся более десяти лет назад и включал в себя не только детскую теннисную школу, как планировалось изначально, но и элитный фитнес-клуб, пять бассейнов, гольф-симулятор и ресторан. Изменения в законодательстве привели к тому, что комплекс не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию. В 2016 году договор с инвестором был расторгнут, и суд обязал собственника к демонтажу здания. Демонтажный процесс будет сложным, поскольку здание придется разбирать вручную. Проектная документация для демонтажа была разработана в 2024 году, сейчас ожидается начало работ. Здание было отключено от канализации, обнесено забором и опечатано, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. В 2024 году в комплексе произошел крупный пожар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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