В Петербурге на снос незаконного спортклуба уйдет 90 миллионов рублей

Спортивный комплекс Sport Palace на Крестовском острове в Петербурге будет снесен. Причина демонтажа заключается в том, что постройка была возведена с нарушениями и признана самовольной. Стоимость работ по сносу составит 92,3 миллиона рублей, как следует из данных портала госзакупок.
«Демонтаж элитного спортивного комплекса на Крестовском острове обойдётся в 92,3 млн рублей. Речь идёт о фитнес-клубе Sport Palace, построенном на территории объекта культурного наследия регионального значения — в Приморском парке Победы», — пишет портал 78.ru.
Sport Palace открылся более десяти лет назад и включал в себя не только детскую теннисную школу, как планировалось изначально, но и элитный фитнес-клуб, пять бассейнов, гольф-симулятор и ресторан. Изменения в законодательстве привели к тому, что комплекс не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию. В 2016 году договор с инвестором был расторгнут, и суд обязал собственника к демонтажу здания. Демонтажный процесс будет сложным, поскольку здание придется разбирать вручную. Проектная документация для демонтажа была разработана в 2024 году, сейчас ожидается начало работ. Здание было отключено от канализации, обнесено забором и опечатано, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. В 2024 году в комплексе произошел крупный пожар.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.