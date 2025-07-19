ВСУ ударили ракетами HIMARS по многоэтажке и медцентру в Донецке: что известно о ЧП к этому часу

ВСУ нанесли удар по центру Донецка при помощи HIMARS
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В результате обстрела в многоквартирном доме в Донецке были выбиты стекла (архивное фото)
В результате обстрела в многоквартирном доме в Донецке были выбиты стекла (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили ракетами по многоэтажке и медцентру в Донецке

ВСУ нанесли удар по центру Донецка — взрывы прогремели в районе многоквартирного дома и травматологического центра. По предварительным данным, есть пострадавшие, на месте работают спасатели.

В оперативных службах сообщили, что обстрел велся из РСЗО HIMARS. Всего было выпущено два снаряда. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.

Детали обстрела

В центре Донецка прогремели сильные взрывы, предположительно в результате удара ВСУ. Взрывы были слышны в центральной части города и Ленинском районе. По сведениям оперативных служб, удары пришлись по травматологическому центру и многоквартирному дому.

Жертвы и пострадавшие

По предварительным данным, в результате обстрела пострадал как минимум один человек, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. На месте работают аварийно-спасательные службы, которые разбирают завалы и ищут возможных выживших.

Разрушения и последствия

Для обстрела ВСУ использовали РСЗО HIMARS (фото из архива)
Для обстрела ВСУ использовали РСЗО HIMARS (фото из архива)
Фото:

По информации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», украинские войска применили РСЗО HIMARS для обстрела центральной части Донецка. Как сообщают СМИ, два снаряда попали в многоквартирный дом, в котором были выбиты окна и разрушены балконы.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил факт обстрела, уточнив, что в доме на улице Университетской повреждено остекление. По данным оперативных служб ДНР, удар также пришелся на территорию городского травматологического центра, степень повреждений которого уточняется. Кроме того, поврежден автомобиль, находившийся рядом с местом взрыва.

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ВСУ нанесли удар по центру Донецка — взрывы прогремели в районе многоквартирного дома и травматологического центра. По предварительным данным, есть пострадавшие, на месте работают спасатели. В оперативных службах сообщили, что обстрел велся из РСЗО HIMARS. Всего было выпущено два снаряда. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU. Детали обстрела В центре Донецка прогремели сильные взрывы, предположительно в результате удара ВСУ. Взрывы были слышны в центральной части города и Ленинском районе. По сведениям оперативных служб, удары пришлись по травматологическому центру и многоквартирному дому. Жертвы и пострадавшие По предварительным данным, в результате обстрела пострадал как минимум один человек, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. На месте работают аварийно-спасательные службы, которые разбирают завалы и ищут возможных выживших. Разрушения и последствия По информации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», украинские войска применили РСЗО HIMARS для обстрела центральной части Донецка. Как сообщают СМИ, два снаряда попали в многоквартирный дом, в котором были выбиты окна и разрушены балконы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил факт обстрела, уточнив, что в доме на улице Университетской повреждено остекление. По данным оперативных служб ДНР, удар также пришелся на территорию городского травматологического центра, степень повреждений которого уточняется. Кроме того, поврежден автомобиль, находившийся рядом с местом взрыва.
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