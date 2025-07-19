ВСУ ударили ракетами HIMARS по многоэтажке и медцентру в Донецке: что известно о ЧП к этому часу

ВСУ нанесли удар по центру Донецка — взрывы прогремели в районе многоквартирного дома и травматологического центра. По предварительным данным, есть пострадавшие, на месте работают спасатели.
В оперативных службах сообщили, что обстрел велся из РСЗО HIMARS. Всего было выпущено два снаряда. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
Детали обстрела
В центре Донецка прогремели сильные взрывы, предположительно в результате удара ВСУ. Взрывы были слышны в центральной части города и Ленинском районе. По сведениям оперативных служб, удары пришлись по травматологическому центру и многоквартирному дому.
Жертвы и пострадавшие
По предварительным данным, в результате обстрела пострадал как минимум один человек, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. На месте работают аварийно-спасательные службы, которые разбирают завалы и ищут возможных выживших.
Разрушения и последствия
По информации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», украинские войска применили РСЗО HIMARS для обстрела центральной части Донецка. Как сообщают СМИ, два снаряда попали в многоквартирный дом, в котором были выбиты окна и разрушены балконы.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил факт обстрела, уточнив, что в доме на улице Университетской повреждено остекление. По данным оперативных служб ДНР, удар также пришелся на территорию городского травматологического центра, степень повреждений которого уточняется. Кроме того, поврежден автомобиль, находившийся рядом с местом взрыва.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.