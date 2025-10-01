Украинский командир поплатился за теракт в Волгоградской области

Суд назначил командиру батальона ВСУ 17 лет за теракт в Волгоградской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд дал 17 лет командиру батальона ВСУ за теракт в Волгоградской области
Суд дал 17 лет командиру батальона ВСУ за теракт в Волгоградской области Фото:

Командиру отдельного батальона беспилотных систем ВСУ Александру Гладченко вынесен приговор по делу о теракте в Волгоградской области. Он приговорен к 17 годам заключения Южным окружным военным судом.

?Суд постановил Гладченко Александра Олеговича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет. Гладченко состоял в должности командира батальона ВСУ. В качестве цели для теракта он выбрал войсковую часть, дислоцированную в Волгоградской области?, — передает ТАСС, ссылаясь на слова своего источника. 

По версии следствия и суда, Гладченко 7 сентября 2023 года организовал атаку на военную часть в Волгоградской области при помощи беспилотника «Бобер». Дрон был снаряжен взрывчаткой с поражающими элементами. В результате нападения никто не пострадал. Мотивом преступления было устрашение жителей региона и дестабилизация обстановки, уточнили в суде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командиру отдельного батальона беспилотных систем ВСУ Александру Гладченко вынесен приговор по делу о теракте в Волгоградской области. Он приговорен к 17 годам заключения Южным окружным военным судом. ?Суд постановил Гладченко Александра Олеговича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет. Гладченко состоял в должности командира батальона ВСУ. В качестве цели для теракта он выбрал войсковую часть, дислоцированную в Волгоградской области?, — передает ТАСС, ссылаясь на слова своего источника.  По версии следствия и суда, Гладченко 7 сентября 2023 года организовал атаку на военную часть в Волгоградской области при помощи беспилотника «Бобер». Дрон был снаряжен взрывчаткой с поражающими элементами. В результате нападения никто не пострадал. Мотивом преступления было устрашение жителей региона и дестабилизация обстановки, уточнили в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...