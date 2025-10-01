Украинский командир поплатился за теракт в Волгоградской области

Командиру отдельного батальона беспилотных систем ВСУ Александру Гладченко вынесен приговор по делу о теракте в Волгоградской области. Он приговорен к 17 годам заключения Южным окружным военным судом.
?Суд постановил Гладченко Александра Олеговича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет. Гладченко состоял в должности командира батальона ВСУ. В качестве цели для теракта он выбрал войсковую часть, дислоцированную в Волгоградской области?, — передает ТАСС, ссылаясь на слова своего источника.
По версии следствия и суда, Гладченко 7 сентября 2023 года организовал атаку на военную часть в Волгоградской области при помощи беспилотника «Бобер». Дрон был снаряжен взрывчаткой с поражающими элементами. В результате нападения никто не пострадал. Мотивом преступления было устрашение жителей региона и дестабилизация обстановки, уточнили в суде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.